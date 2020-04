Martínez-Almeida, en COPE: "Parece lógico y razonable pensar que hasta otoño no habrá eventos multitudinarios"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha estado este domingo en Tiempo de Juego y ha reconocido que la situación en la capital está "bastante mejor", pero "no hay que bajar la guardia" y ha recordado el cierre de un pabellón en IFEMA el pasado viernes tras el alta de los enfermos que allí estaban internos.

"Lo que reclamo son los test masivos, son fundamentales para ponernos en marcha otra vez", apunta el alcalde en relación al intento de vuelta a la normalidad durante los próximos días.

Este sábado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalaba que a partir del próximo 27 de abril habría un desconfinamiento de los niños. Sobre esta cuestión, Martínez-Almeida ha señalado que es competencia del Gobierno central y que "el Ayuntamiento vigilará las órdenes del Gobierno".

En cuanto a la normalidad de los eventos deportivos y culturales, Martínez-Almeida señala que "parece lógico y razonable pensar que hasta otoño no habrá eventos multitudorinarios" y añade que en cuanto a hipótesis no quiere decir nada porque es "mejor no pronunciarse para no generar confusiones".

En relación a las palabras de agradecimiento que está recibiendo por su gestión apunta que "son todos los que cumplen con su responsabilidad los que merecen elogios".

También ha recordado el pleno del otro día en el Ayuntamiento con el buen talante entre el alcalde de la capital y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre: "Rita y yo hemos tenido debates como los Madrid-Barça de Mourinho y Guardiola, pero lo que hizo el otro día demuestra que está a la altura de lo que la sociedad nos está exigiendo"

Durante la entrevista en Tiempo de Juego también ha confesado que nunca olvidará la sensación que tuvo al ver los cuatrocientos cadáveres en el Palacio de Hielo.