Martín Presa estalla por el arbitraje y desvela su tenso altercado en el palco: "No lo había visto en mi vida"

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, ha estallado tras el polémico partido contra la Real Sociedad, marcado por un penalti que anuló un gol de su equipo. En una entrevista en Tiempo de Juego, Presa ha relatado el tenso ambiente vivido en el palco, su enfado con la actuación arbitral y un posterior altercado con un directivo del club donostiarra.

Abandono del palco e increpado

Martín Presa ha explicado que su reacción al anularse el gol y pitarse el penalti fue abandonar el palco. "El dolor que me infringía ver lo que estaba viendo era muy grande y no quería verlo, básicamente", ha confesado el presidente. Ha descrito su marcha momentánea como una "reacción humana" ante una situación que le superó, aunque ha asegurado que actuó "bajo la máxima educación".

00:00 Volumen Cerrar Raúl Martín Presa, en Tiempo de Juego

Según su versión, al finalizar el encuentro, un miembro de la directiva de la Real Sociedad le recriminó su actitud. "Me han recriminado, pero, vamos, yo no creo, no me han gustado las formas ni creo que sea nadie para para recriminar nada", ha afirmado Presa, quien asegura que le insultaron y fueron a increparle.

No me han gustado las formas ni creo que sea nadie para para recriminar nada" Raúl Martín Presa Presidente Rayo Vallecano

El presidente del Rayo ha insistido en que no se dirigió "a ningún miembro de la Real Sociedad, ni falté el respeto ni nada" durante el partido, por lo que no considera justificada la reprimenda. "Si no falto el respeto a nadie, no puedo admitirlo, todo lo contrario", ha sentenciado.

Imagen del penalti polémico en el Rayo-Real Sociedad

El peor arbitraje en 50 años

Sobre la actuación del colegiado, Guzmán Mansilla, Martín Presa ha sido tajante, calificándola como la peor que ha presenciado en su vida. Ha asegurado que en los "50 años que lleva viendo fútbol" nunca había visto nada igual. El presidente incluso ha comentado que sintió pena por Fran Soto en el palco, porque "lo estaba pasando mal y estaba sufriendo por él".

Hoy no han estado acertado como no lo había visto en mi vida" Raúl Martín Presa Presidente Rayo Vallecano

A pesar de la dureza de sus palabras, ha concluido matizando que se trata de "una opinión, una humilde opinión personal". La declaración completa fue: "Yo hoy, pues, yo creo que hoy no han estado acertado como no lo había visto en mi vida, pero, bueno, es una opinión, una humilde opinión personal".