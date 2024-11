Marcos López anticipa las consecuencias para Rodri y Haaland si Guardiola si Guardiola se queda en el City: "Es muy claro"

El día que Rodri Hernández, Balón de Oro, estuvo en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, ya barruntaba algo acerca del futuro de Pep Guardiola, cuando el director del programa le preguntaba al jugador del City si su futuro sería bien diferente en el caso de que Pep no se quedara al frente del banquillo 'cityzen'.

Juanma le planteaba que se veía "evidente" que Rodri quiere estar "rodeado de los mejores, y creo que habrá un antes y un después cuando Pep decida salir", a lo que Rodri respondió que "cuando firmé por el club me dijeron que al año siguiente Pep se iría... Y así llevamos cinco años. Entonces no me creo nada, ya veremos. Además le conozco y es un tipo tremendamente ambicioso. Parece muy evidente que va a salir pero no lo sé, sólo él lo sabe. Yo lo único que puedo decir es que evidentemente cuando él no esté pues cambiarán cosas, pero el Manchester City seguirá siendo el Manchester City".

Pues parece que Rodri Hernández conoce de sobra a Pep Guardiola porque aunque, no es oficial del todo, la teoría de que Pep se quedará en el Manchester City, por lo menos una campaña más, parece que va en serio.

CORDONPRESS Pep Guardiola, entrenador del Manchester City

Es una noticia que dan por buena los principales medios ingleses, que informan de que Guardiola va a renovar con el Manchester City un año más, con opción a otro. Eso quiere decir que podría estar en Manchester City hasta 2027.

Cumpliría 11 temporadas en el club y además, como añade el diario The Times, en el contrato no habría ninguna cláusula de rescisión, por lo que Guardiola seguiría en el club aunque llegara una posible sanción por incumplimiento del fair play financiero.

La renovación de Guardiola no es un asunto menor para el fútbol europeo. Primero, porque sigue al frente de uno de los mejores equipos; y segundo, porque tiene una serie de consecuencias colaterales que pueden afectar mucho de cara al próximo mercado de verano, el del año 2025.

Si Guardiola se queda, le asegura muchas cosas positivas al City, como la garantía de que va a estar peleando por todos los títulos, mantener un estilo que funciona y que gusta a la afición y que hace crecer a jóvenes futbolistas. Además, mantiene una buena relación con el vestuario, lo que podría hacer que algunas de sus 'piezas' más deseadas, como Rodri o Haaland quisieran seguir su carrera en el propio Manchester City.

¿CÓMO VA A AFECTAR LA DECISIÓN DE PEP GUARDIOLA?

Si hay un especialista en fútbol internacional en la Cadena COPE que pueda saber cómo puede afectar en los jugadores la marcha o no de Pep Guardiola a sus grandes estrellas es Marcos López.

Marcos cree, contundente, que la continuidad de Guardiola en el Manchester City afecta de forma diferente a Rodri Hernández y a Erling Haaland, en el sentido de que "blinda más a Rodri que a Haaland".

CORDONPRESS Rodri y Haaland celebran un gol con el Manchester City

En el caso del delantero internacional con Noruega, "es muy claro que el Manchester City es una parte más en el diseño de su carrera deportiva". Lo que Marcos López quiere decir es que Haaland sigue buscando "acabar en un equipo donde sea el máximo goleador, mejor jugador del mundo y aspirar al Balón de Oro, si no lo gana antes estando en el Manchester City".

Y en el caso de Rodri "es sencillo. Quizás con un entrenador como Guardiola -o alguien del estilo de Guardiola- puede sacar su máximo potencial y ahí sí puede haber vasos comunicantes y vínculo en el futuro de uno y de otro", finalizó.