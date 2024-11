Sigue la entrevista en directo de Juanma Castaño a Rodri Hernández, en El Partidazo de COPE

¿Vas con el Balón a todos lados?: No porque pesa un poco pero duermo con él: mi madre lo quiere poner en la entrada de casa; ha venido toda la familia a verlo. Es una alegría inmensa para toda la familia

¿Te cambia la vida?: Luis Enrique nos dijo ¡crees que un Mundial te puede cambiar la vida?'... algo te cambia ganar un Balón de Oro, no te cambia lo que piensas, pero sí lo que la gente ve en ti.

¿Alguna sorpresa en las felicitaciones?: Me ha hecho mucha ilusión Iniesta. Pensé 'Qué le digo yo'. Me da cosilla porque él tendría que tener uno en sus vitrinas. Para mi es el mejor de todos los tiempos. Muchos jugadores se han alegrado por mi.

¿Cómo preparaste el discurso?: No llevaba nada preparado. Dos días ante de la gala me dijo 'prepárate por lo que pueda pasar, aunque sepamos lo que hay'. Le dije que iba a aplaudir. Luego pensé '¿y si lo gano?, no tengo nada preparado'. Mi agente me dijo que no me preparara nada, que lo hiciera natural. Podría haber salido fatal pero salió bien. Mi mentalidad era ir aunque no fuera a ganar.

¿Sabías algo?: Venían rumores a mi y a mi entorno, pero sin certeza. No creíamos nada y dijimos que íbamos para allá. Yo esperaba que, al ir con las muletas, alguien me diría algo porque me flipaba eso. Fue un día curioso, de arriba a abajo total.

Cuando te anuncian gritan 'Vinicius, Vinicius': Siento incredulidad porque estaba esperando y la mitad de la sala gritando 'Vinicius, Vinicius'... Sentí mucho respeto por el público; me aplaudieron,

Te dolió que no estuviera el Madrid: No, para nada. Una vez que lo gano, es mi momento, para disfrutar con mi familia. No pienso en la gente que no ha venido y no ha querido disfrutar de la gala. Es mejor que esté todo el mundo, está todo lleno de niños y hubiera sido genial, pero no por la parte que me toca+

¿Por qué lo ganaste?: Creo que por la regularidad, que es lo más difícil en el fútbol. El jugador más regular fui yo; quizás no con los picos más alto pero sí regular. Jamás pensé que podría repetir una temporada como la pasada porque se tienen que dar muchos momentos; ganar con tu equipo, ser decisivo... Tuve un nivel muy parecido o mejor.

Eres diferente a todos los futbolistas: Soy transparente, eso me ha hecho estar donde estoy. No me voy a hacer ni Twitter ni Instagram. Morata me decía 'si tuvieses redes sociales, tendrías un Balón de Oro'. Le escribí diciéndole 'Mira, un Balón de Oro sin tener redes sociales'.

Sin marketing, lo ganaste: Quizás, con el año anterior he crecido a nivel mediático, con el triplete que conseguimos me puse en el escaparate. Estos premios han demostrado que han valorado otras cosas.

¿Has mirado las votaciones?: No he mirado las votaciones porque estoy contento. No me duele que Relaño votara primero a Vinicius, que vote lo que sienta y no por presiones. Al final es la opinión de alguien en particular. Es tu país, te hubiera gustado.

¿Te dolía que periodistas españoles fueran con Vinicius?: Ojalá que lo que dicen es porque lo sienten de verdad, pero veo que somos un país peculiar. Somos antes de nuestro club que de nuestro país y eso no pasa en otros países. Pero he sentido el cariño de muchísimas gente de muchísimos clubes.

No conoces influencers: Lo veo porque me lo pasa mi novia. El Partidazo lo veo por Youtube.

¿Cómo estás?: Estoy mejor, es muy duro cuando te pasa cuando estás empezando, como Gavi. Ahora lo veo con más perspectiva, creo que es importante para descansar, parar la maquinaria y volver con más ganas. Quiero volver como me fui.

¿Cómo es tu día?: Entreno más, de 11 a 13:30 y luego vienen por la tarde a casa.

¿Te veremos antes del final del a temporada: ?: Sí, sí. Además ahora las temporadas son más largas, el Mundialito acaba el 13 de julio. Quiero tener un reto a nivel de coco.

¿Ves muchos partidos?: Sí, claro. Sufro viendo a mi equipo. Hubo un día que casi salgo corriendo cuando ganamos en el 95.. cuando no juegas es una sensación de impotencia, no tienes el control y lo vivo intensamente. Veo 4-5 partidos. Veo al Madrid, el Barça, el Atleti, el Villarreal... mis equipos.

¿Qué tal Julián Álvarez?: Es un reto distinto para él. Hemos hecho el mismo cambio pero al revés. Es argentino y se ha infiltrado mejor en el Atleti.

¿Qué crees de la liga española?: Nos ha sorprendido a todos el nivel del Barcelona. Me alegro mucho por todos los jugadores que tiene españoles, y puede ir a más con un entrenador que les ha dado un cambio de aire... te gusta ver al Barcelona.

¿Qué te parece Lamine?: Viene con 16 y le hemos apadrinado para que no se fuera por el camino de la amargura. Que su talento lo enfocara bien. Es muy muy joven. De momento va bien.

Quedamos muy impresionados de la entrevista de Morata con Alberto Herrera: La gente no lo ve pero para nosotros también es difícil darnos cuenta. Es bastante más común de lo que la gente piensa, en el deporte de élite. Todos pasamos por momentos bajos y es algo muy importante atender y mejorar el día de mañana. Sabía que algo no iba bien porque le conozco de hace muchos años, hice todo lo que pude. Conmigo no se abrió. Lo mejor es estar ahí cuando lo necesite y eso hice en esa Eurocopa. Hubo algún momento complicado.

Tú dijiste que casi lo dejas a los 17 años: Una de las cosas más importantes de un chaval antes de ser profesional es pasar por momentos buenos y malos porque sino no vas a estar preparado. El último año en la cantera del Atleti no fue bueno; jugaba todo y pasé al otro lado, fue muy duro. Me fui al Villarreal y también me costó; allí estaba en una residencia y necesitaba de mi familia. Me vino una sensación de todo lo que había pasado desde los 9 años, lo que había sacrificado y parecía que se me escapaba. Recuerdo esa mañana bastante dura. Quería dejarlo... estaba hundido por todo lo que había sacrificado y no iba para delante. A partir de ese momento, algo cambió en mi mentalidad, no tenía nada que perder, fui para delante y hasta ahora. Fue el momento más importante de mi carrera.

¿No les pareció fatal lo de 'Gibraltar, español'?: No sabes ni dónde está Gibraltar