Marco Trungelliti amenazó con retirarse de su partido en el Mutua Madrid Open por el ruido del público: "una bocina y un silbato"

La jornada del jueves en el Mutua Madrid Open ha vivido un momento de alta tensión durante el partido entre el madrileño Daniel Mérida, de 20 años, y el argentino Marco Trungelliti. El encuentro, disputado en una Pista 3 completamente abarrotada, ha tenido que ser detenido durante cinco minutos por la negativa del tenista argentino a continuar jugando debido al comportamiento de parte del público.

Tensión en la pista

Según ha informado el periodista Alberto Arauz en 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE, con Heri Frade, el incidente se ha producido cuando el ambiente en la grada se ha vuelto “tan ensordecedor” que impedía el desarrollo normal del juego. La presencia de “un par de maleducados, uno con una bocina y otro con un silbato”, ha sido el detonante para que Trungelliti decidiera plantarse.

El jugador argentino “se ha plantado, se ha sentado en el borde de la pista y ha dicho que él así no jugaba”. Esta acción ha provocado la intervención inmediata tanto del juez de silla como del personal de seguridad del torneo, quienes han procedido a calmar a los aficionados más bulliciosos para que el partido pudiera reanudarse.

Un ambiente 'precioso, pero desmadrado'

El propio periodista ha señalado que, si bien el ambiente en la Caja Mágica estaba siendo “precioso”, en ese momento “se había ido un poco de madre”. En un deporte como el tenis, donde el silencio es crucial para escuchar a los jueces de línea y la concentración de los jugadores, el ruido excesivo ha sido el motivo justificado de la protesta de Trungelliti.

Tras la pausa y con el público más calmado, el encuentro se ha reanudado. El partido, considerado el “gran partido de esta jornada”, se encontraba en un emocionante tercer set con un marcador de 5-5. Curiosamente, este enfrentamiento ya se había producido cuatro días antes en la ronda previa, y Trungelliti participaba en el cuadro principal como lucky loser.