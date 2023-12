Manolo Oliveros, descontento con algunas actitudes de los jugadores del Barça: "Desidia"

El Barcelona visitó ayer Mestalla con la necesidad de demostrar a su afición, que los dos tropiezos anteriores contra el Girona y el Amberes fueron fruto de un mal partido y no de un problema más profundo. Sin embargo, los de Xavi no pudieron superar el empate y sembraron con más dudas el proyecto "en construcción" de los culés.

Hugo Guillamón castigó la pasividad defensiva del Barcelona con un tiro desde fuera del área que entró por toda la escuadra e igualó el tanto inicial de João Félix. Este problema de pasividad defensiva se vio más en algunos jugadores. Manolo Oliveros destacó el nombre del goleador barcelonista en este aspecto: "A pesar de marcar João Félix, le hemos visto que en ocasiones no se ha querido esforzar".

EL GRAN PROBLEMA DEL BARCELONA

El delantero brasileño del FC Barcelona Raphinha durante el partido de la jornada 17 | EFE

Esta pasividad defensiva no es el único problema que tiene que solucionar el entrenador catalán. De hecho, el mayor dilema al que se enfrenta Xavi Hernández es conseguir resolver la falta de efectividad de cara a portería. El Barcelona contó con innumerables ocasiones en el partido de Mestalla y no fue capaz de materializar muchas de ellas. Que Mamardashvili ayudó con sus paradas a alimentar este conflicto es algo obvio, pero que Lewandowski, Raphinha, Lamine Yamal o Ferran Torres no están finos también lo es.

El polaco es un espejismo de aquel delantero que maravilló a Europa. Aunque sus cifras goleadoras en Liga esta temporada no son malas (8 goles), están muy lejos de alcanzar los mejores registros del delantero. Raphinha es uno de esos jugadores que se gana a la afición por su compromiso en el campo, pero que no está acertado a la hora de tomar la decisión final en la jugada. Lamine Yamal, jugador que llegó fruto de la necesidad por las lesiones del Barcelona a principio de temporada, ha quedado relegado a un segundo plano y ha perdido mucha de la chispa que tenía, fruto de la acumulación de minutos de calidad. Y Ferran simplemente no ha conseguido hacerse con un puesto en el once de Xavi Hernández, a pesar de tener una buena actitud cada vez que sale al terreno de juego.

La mayor esperanza en el ataque del Barcelona pasa ahora mismo por las botas de João Félix. El portugués parece tener esa chispa que puede aportar cosas diferentes en la parcela ofensiva del equipo, como ya demostró en el partido contra el Atlético de Madrid, en el que se echó el equipo a la espalda. Aunque también estamos viendo esa faceta intermitente e irregular que mostró en su etapa con el Atlético de Madrid y el Chelsea. Por ejemplo, en el partido de Mestalla, João Félix empujó el gol del Barcelona tras el pase de Raphinha, pero el partido estuvo muy lejos de ser uno de los mejores de su carrera.

XAVI Y PEDRI VALORAN EL EMPATE EN MESTALLA

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, durante el partido de la jornada 17 | EFE

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró tras empatar contra el Valencia que no es normal la falta de efectividad de su equipo y destacó que son uno de los equipos con menos precisión de Europa.

“Me da rabia las oportunidades que no marcamos. Es impotencia, frustración, es una pena, no queda otra que tener confianza. Hemos marcado diferencias en muchos momentos y el resumen de la temporada es esta: no rematamos los partidos”, expresó en técnico catalán.

Xavi también destacó que se siente frustrado con los resultados y confirmó que sus jugadores tienen un sentimiento parecido. “El vestuario está frustrado, contrariado y decepcionado. Hemos generado muchas ocasiones a un Valencia en casa que es agresivo. El gol en contra es un error nuestro puntual. El problema es de efectividad”, reiteró.

????? La valoración de Xavi y Pedri, después del partido contra el Valencia: pic.twitter.com/CWK6SqwVLb — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 16, 2023

Pese a esto, el entrenador barcelonista dijo que no es momento de buscar culpables, sino que es momento de ser más efectivos y exigirse más porque el equipo está en buen camino en juego: “Es un partido para ganar bien, holgadamente. Es un punto insuficiente por completo. Los jugadores han jugado bien al fútbol, tengo que ser positivo y pensar que así ganaremos muchos partidos. Para mejorar en efectividad tenemos que pensar que no vamos a tener otra oportunidad”, finalizó.

Otro de los protagonistas que hablaron tras el empate fue Pedri. El centrocampista canario aseguró que este punto es insuficiente para ellos, aunque se mostró satisfecho por la evolución del equipo con respecto al partido del Girona: "Creo que hemos mejorado mucho el juego respecto al Girona. No estamos en un gran momento, en las temporadas hay momentos malos, pero tenemos que salir ya porque son muchos puntos. Estamos con el mister, él es el primero que está jodido cuando perdemos. Debemos estar todos juntos".