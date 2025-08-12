Mondo Duplantis pulveriza su propio récord mundial

Armand "Mondo" Duplantis, el fenómeno sueco del salto con pértiga, ha vuelto a dejar boquiabierto al mundo del atletismo. Este lunes, en el Gyulai Istvan Memorial de Budapest, superó la varilla colocada a 6,29 metros, estableciendo un nuevo récord mundial y escribiendo una nueva página dorada en su ya legendaria trayectoria.

Mondo duplantis vuelve a batir el récord del mundo

Con tan solo 25 años, Duplantis ha logrado su decimotercer récord mundial, una cifra que habla por sí sola del dominio absoluto que ejerce en esta disciplina. El salto, ejecutado con una técnica impecable y bajo la atenta mirada del público húngaro, le permitió superar su anterior plusmarca de 6,28 metros, conseguida en la Diamond League de Estocolmo.

En Budapest, el sueco demostró una vez más por qué es considerado no solo el mejor pertiguista de todos los tiempos, sino también uno de los atletas más completos del atletismo contemporáneo. Su progresión desde las primeras alturas fue impecable, transmitiendo confianza y energía en cada intento, hasta culminar en ese salto histórico que desató la euforia en el estadio.