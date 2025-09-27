La contundente crítica de Manolo Lama al calendario de la Liga: "Preparado para que los tres grandes hagan 18 puntos"

El Atlético de Madrid recuperó la mejor de sus imágenes para golear 5-2 al Real Madrid en el derbi del Metropolitano, fulminando la racha de siete triunfos en la temporada de Xabi Alonso, con un doblete de Julián Álvarez más los goles de Robin Le Normand, Alexander Sorloth y Antoine Griezmann.

Este domingo, el Barcelona tiene en su mano convertirse en el nuevo líder de LaLiga en su encuentro en Montjuic ante la Real Sociedad, tras la primera derrota del Real Madrid. El equipo de Xabi Alonso levantó en el primer acto un tanto inicial de Le Normand, con pleno de efectividad en dos tiros a puerta de Kylian Mbappé y Arda Güler, antes de ser igualado en el añadido con un testarazo de Sorloth.

La segunda parte la dominó el Atlético de Madrid, que aprovechó un penalti de Güler para adelantarse en el marcador a los 51 minutos con el lanzamiento de Julián Álvarez, que cerró su doblete con un gran gol de falta en el 63 para desatar la fiesta en la afición rojiblanca, eufórica con el broche a la goleada en el añadido marcado por Griezmann. El equipo rojiblanco recorta a 6 puntos la distancia con el Real Madrid en la clasificación.

Con esta derrota el Real Madrid ha encajado ocho goles, cuatro más que el Barcelona. Hay que destacar que en los siete primeros partidos tan solo le habían marcado tres tantos.

Por eso, Manolo Lama explicó, Tiempo de Juego, que este es el primer partido complicado al que se ha enfrentado el Real Madrid en el inicio de Liga: "A mí me parece patético que los calendarios se preparen y han preparado un calendario para el Madrid, para el Atlético y para el Barça para que hicieran casi 18 de 18".

