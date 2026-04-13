Manolo Lama advierte a Lamine Yamal: "Está entrando en una vorágine que le va a perjudicar"

La controversia generada tras el último derbi catalán entre el Barcelona y el Espanyol continúa sumando reacciones. La tensión vivida en el campo se trasladó a las redes sociales con un polémico mensaje de Lamine Yamal, quien escribió en Instagram: "Barcelona es azulgrana, toca tragar, como siempre". Este comentario ha provocado la intervención de voces autorizadas como la de Paco González, que ha cuestionado el cambio de actitud en el club azulgrana en comparación con la época de leyendas como Andrés Iniesta o Carles Puyol.

A este debate se ha sumado ahora el colaborador de la COPE, Manolo Lama, quien ha aprovechado su intervención en 'El Tertulión' para lanzar una seria advertencia al joven extremo azulgrana. Lama considera que el jugador está tomando un camino que podría ser muy dañino para su futuro profesional si no cambia de rumbo.

Una carrera en peligro

Manolo Lama ha lamentado que el foco sobre Lamine Yamal se esté desviando de lo puramente deportivo. "El problema es que todas las semanas hablamos de Lamine, y no a lo mejor de fútbol", ha señalado. El periodista ha recordado polémicas recientes, como "que no celebró el gol de la victoria" o "que le hizo un desplante al entrenador", a las que ahora se suma la del tuit.

EFE Lamine Yamal celebra el 3-1 del Barcelona contra el Espanyol.

En su análisis, Lama ha afirmado que Yamal es actualmente "de largo el mejor futbolista de la liga española", pero cree que "él está entrando en una vorágine que yo creo que, sinceramente, le va a perjudicar". Por ello, ha insistido en que el jugador "debería ser asesorado por alguien que le dijera, salte de esto, que no te va a beneficiar".

Pérdida de popularidad

El comunicador también ha alertado sobre el cambio en la percepción que el público tiene del futbolista. "Él era cuando salió, un chaval querido por mucha gente. Ahora ya hay en ciertos campos, quita el Madrid, por supuesto, pero hay ciertos campos que ya no les gusta su actitud", ha manifestado.

Finalmente, Lama ha concluido que Lamine Yamal "está cometiendo el error de entrar a ese trapo que no tendría por qué entrar", sugiriendo que estas controversias solo le generan un desgaste innecesario que empaña su brillantez en el terreno de juego.