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McIlroy repite el título en Augusta

Rory McIlroy conquistó por segundo año consecutivo el Masters de Augusta de golf

Rory McIlroy, tras conquistar su segundo Masters de Augusta de golf consecutivo

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Rory McIlroy, tras conquistar su segundo Masters de Augusta de golf consecutivo

Agencia EFE

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El norirlandés Rory McIlroy conquistó este domingo, por segundo año consecutivo, el Masters de Augusta (Estados Unidos), uno de los cuatro 'majors' del golf, tras resistir el acecho de sus rivales en la última ronda.

McIlroy terminó el torneo con un acumulado de -12, un golpe por encima del estadounidense Scottie Scheffler, que estuvo cerca de cuajar una histórica remontada durante el fin de semana.

El norirlandés se convirtió en el primer jugador en enfundarse la chaqueta verde del Masters de Augusta en dos ediciones consecutivas desde que lo hiciera Tiger Woods en 2001 y 2002.

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