Maldini vaticina el ataque titular del Real Madrid con la llegada de Mbappé: "Lo tiene muy difícil"

La información publicada por el diario francés 'Le Parisien' ha cruzado el mundo entero y supone una de las noticias más esperadas por muchos aficionados de fútbol. Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores de fútbol del planeta, dejará el PSG a final de esta temporada y ya se lo habría comunicado al club parisino. La clave de lo publicado es que ya habría elegido equipo, el Real Madrid.

Desde su estancia en el Mónaco, equipo que le elevó al escaparte mundial del fútbol, el Real Madrid ha intentado de todas las formas posibles su contratación. De hecho, el pasado verano estuvo muy cerca de firmar por el conjunto madrileño, pero las presiones por parte de club y de alguna de las máximas autoridades francesas (el Presidente de Francia o la Alcaldesa de París) le hicieron reconsiderar su decisión y firmar la renovación con su equipo.

La elevada oferta del PSG también ayudó a que el delantero tomase aquella decisión. El club parisino le paga actualmente un salario de 70 millones de euros al jugador y también le pagó una prima de renovación de 60 millones solo por permanecer una temporada más en París. El delantero estipuló en su nuevo contrato que el segundo año por el que renovó en el verano de 2023 sería opcional y él se encargaría de comunicar al club en el mes de enero si ese año sería efectivo o no.

¿Quién será el mayor afectado por la entrada de Mbappé?

Actualmente, el conjunto merengue cuenta con una delantera compensada, pero falta de un gran goleador que acompañe la calidad de sus centrocampistas y de los extremos. Ancelotti ha optado esta temporada por alinear un 4-4-2 en el que el mayor damnificado ha sido la figura de Joselu, único delantero centro puro con el que cuenta el técnico italiano. Rodrygo y Vinicius han sido las figuras protagonistas del ataque merengue con el permiso de Bellingham. El inglés, a pesar de jugar más retrasado que los brasileños, es el máximo goleador del equipo y ha destapado una faceta que no conocíamos del mediapunta.

Maldini ha querido vaticinar cuál será el once tipo del Real Madrid si Kylian Mbappé termina aterrizando en el aeropuerto Aldolfo Suárez-Barajas y firmando su nuevo contrato con el Real Madrid. El analista internacional de Tiempo de Juego no tiene ninguna duda de que habrá un sacrificado en el once por la llegada del francés y para él, el gran perjudicado será Rodrygo Goes. El brasileño acaba de renovar su contrato con el Real Madrid y parece no tener la intención de abandonar el conjunto blanco, pero una temporada con pocos minutos podría hacerle cambiar radicalmente de opinión.

MADRID, 04/02/2024.- El delantero del Real Madrid Rodrygo Goes chuta un balón, durante el partido de LaLiga de fútbol que Real Madrid y Atlético de Madrid disputan este domingo en el estadio Santigo Bernabéu. EFE/Mariscal

Maldini mantiene que Ancelotti seguirá utilizando el 4-4-2 y que los delanteros con los que jugará el técnico italiano serán Vinicius y Mbappé: "A mi Vinicius me parece insustituible", destacó Maldini ante la cámara.

Otra de las opciones que tendría Ancelotti para el ataque de su equipo es juntar a los tres atacantes en un 4-3-3 y sacrificar a un jugador en el centro del campo. Tchouaméni, Camavinga o Kroos serían los encargados de ocupar dos de los puestos en el medio y Bellingham jugaría un poco más adelantado. Este sistema sería muy parecido al que utilizó el Real Madrid cuando jugaba con la BBC (Bale, Benzema y Cristiano) y con un centro del campo compuesto por Casemiro, Kroos y Modric (Bellingham haría las funciones del croata).

El gran estado de forma de Mbappé esta temporada

Maldini también destacó que el delantero está rindiendo de manera «espectacular» tanto con el PSG como con la Selección Francesa. El analista de Tiempo de Juego quiso ensalzar un detalle que ha podido ver esta temporada en el francés y este es el desplazamiento que ha sufrido su posición hacia la zona centro del ataque.

Kylian Mbappe durante el partido del PSG contra el Brest | EFE

Mbappé está cogiendo el rol de jugar como delantero centro en el equipo dirigido por Luis Enrique y la verdad que sus datos goleadores respaldan este desplazamiento. El delantero lleva once goles en los últimos ocho partidos y solo ha dejado de marcar uno de ellos. Este movimiento se acopla perfectamente a las necesidades del Real Madrid y las preferencias de sus jugadores de ataque. Tanto Vinicius como Rodrygo prefieren jugar por los costados. Además, el máximo potencial de Vinicius es por la banda izquierda, costado que solía ocupar Mbappé en anteriores temporadas.