El PSG confirma que Mbappé le ha comunicado que se marcha este verano

Kylian Mbappé no jugará la próxima temporada en el PSG. El 30 de junio, cuando finalice su contrato, hará las maletas y emprenderá un nuevo reto en su carrera futbolística. El club parisino lo ha dado a conocer en una nota oficiosa a la que ha tenido acceso la Cadena COPE.

El delantero de 25 años, después de muchas idas y venidas, pondrá fin a una etapa de 7 temporadas en París, donde llegó en 2017 procedente del Mónaco a cambio de 180 millones de euros. La decisión, según apuntan desde Francia, le habría sido comunicada al presidente del PSG en una reunión en las instalaciones del club. El futbolista tenía un año más de contrato opcional al que renunció, como también a una prima de fidelidad millonaria, para poder ser dueño de su futuro desde el 1 de enero.

Kylian Mbappé celebra el gol marcado a la Real Sociedad en la Liga de Campeones. CORDONPRESS





La confirmación del PSG

El PSG a través de una nota oficiosa ha dado a conocer la salida de su máxima estrella: "El club confirma que Kylian ha comunicado su decisión de dejar el PSG al final de la temporada 2024. Los términos de la salida aún no se han acordado completamente". La intención del club galo es la de apostar por la colectividad y dar paso a las nuevas figuras como Warren Zaire Emery o Xavi Simmons. Además, recuerdan que el coste bruto anual de tener en el equipo a Kylian Mbappé es de 200 millones de euros.

Según esa comunicación oficiosa, el PSG anuncia que comunicará junto al futbolista cuando todo sea definitivo en los próximos meses y que los términos de la salida aún no se han acordado completamente porque Kylian aún tiene que cumplir sus compromisos con el Club.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Nasser Al-Khelaïfi y Mbappé durante una rueda de prensa





Además, el cub parisino afirma que "continúa su transformación del individualismo galáctico al colectivo, la juventud (el PSG es el equipo más joven de la Champions) y la institución por encima de todo". Y habla de renovaciones importantes de la futura generación (Warren Zaire Emrey, Xavi Simons). Warren tiene 17 años, Barcola, que marcó ayer, 21; Mbappé tiene 26 este año (8 años que Warren Zaire Emery). También reconoce que el club ya tiene planes para fichajes de jugadores que serán posibles cuando Mbappé se vaya.

Por último, el PSG reconoce que el coste bruto para el PSG por pagar a Mbappé al año es de 200 millones de euros.





Maldini: ¿Quién será el mayor afectado por la entrada de Mbappé?

Actualmente, el conjunto merengue cuenta con una delantera compensada, pero falta de un gran goleador que acompañe la calidad de sus centrocampistas y de los extremos. Ancelotti ha optado esta temporada por alinear un 4-4-2 en el que el mayor damnificado ha sido la figura de Joselu, único delantero centro puro con el que cuenta el técnico italiano. Rodrygo y Vinicius han sido las figuras protagonistas del ataque merengue con el permiso de Bellingham. El inglés, a pesar de jugar más retrasado que los brasileños, es el máximo goleador del equipo y ha destapado una faceta que no conocíamos del mediapunta.

Vídeo





Maldini ha querido vaticinar cuál será el once tipo del Real Madrid si Kylian Mbappé termina aterrizando en el aeropuerto Aldolfo Suárez-Barajas y firmando su nuevo contrato con el Real Madrid. El analista internacional de Tiempo de Juego no tiene ninguna duda de que habrá un sacrificado en el once por la llegada del francés y para él, el gran perjudicado será Rodrygo Goes. El brasileño acaba de renovar su contrato con el Real Madrid y parece no tener la intención de abandonar el conjunto blanco, pero una temporada con pocos minutos podría hacerle cambiar radicalmente de opinión.

Maldini mantiene que Ancelotti seguirá utilizando el 4-4-2 y que los delanteros con los que jugará el técnico italiano serán Vinicius y Mbappé: "A mi Vinicius me parece insustituible", destacó Maldini ante la cámara.

Otra de las opciones que tendría Ancelotti para el ataque de su equipo es juntar a los tres atacantes en un 4-3-3 y sacrificar a un jugador en el centro del campo. Tchouaméni, Camavinga o Kroos serían los encargados de ocupar dos de los puestos en el medio y Bellingham jugaría un poco más adelantado. Este sistema sería muy parecido al que utilizó el Real Madrid cuando jugaba con la BBC (Bale, Benzema y Cristiano) y con un centro del campo compuesto por Casemiro, Kroos y Modric (Bellingham haría las funciones del croata).