Maldini señala a los culpables de la irregular temporada del Real Madrid: "No es solo Ancelotti"

La victoria agónica del Real Madrid de este domingo contra el Athletic le da ha dado una nueva vida a los blancos para seguir luchando por la Liga. Un golazo de Fede Valverde en el minuto 93 volvió a recortar distacias hasta ponerse a cuatro puntos del Barcelona.

Cuando parecía que el cuadro del italiano Carlo Ancelotti iba a entregar tres cuartas partes del título liguero al equipo azulgrana, que había vencido el sábado al Celta, el internacional charrúa se hizo con un balón dentro del área del equipo vasco y enganchó un espectacular disparo que se coló por una escuadra de la meta de Unai Simón.

Fue un momento para celebrar del Real Madrid, que cuatro días después de entregar la corona de la Liga de Campeones al caer ante el Arsenal parecía que iba a dilapidar también todas sus opciones o casi todas en el torneo doméstico.

Ahora es el puesto de Ancelotti el que está en punto de mira después de caer eliminados en los cuartos de final de la Champions League. Para Maldini "sólo le puede salvar el doblete de Liga y Copa del Rey. Eso lo veo francamente difícil. Lo veo muy complicado. Ancelotti nadie le va a negar para nada el nivel que ha tenido en el Real Madrid. Seguramente es el entrenador más importante más logrado de la historia del Real Madrid".

"no es solo culpa de ancelotti"

A pesar de esto, durante esta temporada, al equipo "le ha faltado muchas veces un plan, pero eso tampoco es culpa sólo de Ancelotti porque también el plan no ha estado desde la desde la directiva, desde el club de fichar jugadores. Sobre todo cuando ha habido lesionados en invierno. No se ha reforzado la plantilla. Se marchó Kroos, llegó Mbappé, pero más allá de eso, la baja de Toni Kroos, en ningún momento ha sido capaz de suplirla".

A esto, también hay que sumarle la lesión de Dani Ceballos porque "era evidente que Modric no iba a poder soportar jugar tantos partidos". "Llovía sobre mojado lo que le ha pasado al Real Madrid y ahora pende de un hilo que el hecho de que la temporada no sea un desastre y está más cerca del desastre que de no serlo. Aunque es evidente que todavía tiene opciones de ganar hasta dos títulos o incluso el Mundial de Clubes. Me parece bastante difícil, si todo es medianamente normal, pero no imposible", terminó diciendo.

