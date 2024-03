Maldini se rinde ante una de las novedades en la selección española: "Llamado a marcar época"

La selección española de fútbol se concentrará en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para entrenar y preparar los dos encuentros amistosos de este parón de selecciones. El primer partido será contra Colombia en Londres (viernes 22 de marzo) y el segundo contra Brasil en el estadio Santiago Bernabéu (martes 26 de marzo). Este segundo enfrentamiento tendrá el morbo de ver el posible primer partido de Endrick en el que será su estadio durante las próximas temporadas.

La lista de Luis de la Fuente y sus novedades

Los 26 jugadores convocados por Luis de la Fuente, con la gran novedad del joven central del FC Barcelona Pau Cubarsí y la presencia a última hora de Marc Cucurella por el lesionado José Luis Gayá, están citados este lunes para presentarse en la Las Rozas y a partir del martes, concentrase para preparar los dos encuentros.

Para esta semana, Luis de la Fuente ha preparado cuatro sesiones de entrenamientos a puerta cerrada. La primera será el martes. El miércoles harán doble sesión (mañana y tarde) y el jueves tendrán la última sesión por la mañana antes de volar a la capital inglesa. Tras disputar el partido contra Colombia el viernes, los internacionales españoles regresarán para realizar otra sesión doble el sábado. El entrenamiento de la tarde será a puerta abierta y el público podrá asistir a partir de las 19.00 horas. El domingo y el lunes tendrán sesión únicamente por la mañana y el martes se jugará el partido contra Brasil.

La lista de Luis de la Fuente ha sido bastante similar a todas las que ha hecho desde que es seleccionador nacional. En la portería se mantiene Unai Simón como principal referencia. Además, el entrenador sigue apostando por Remiro y David Raya como suplentes del guardameta del Athletic.

Lamine Yamal y Pau Cubarsí celebrando el pase para cuartos de final de la Champions League | EFE

En la línea defensiva hay tres novedades, una de última hora. Cucurella ha sido convocado por Luis de la Fuente por la lesión de Gayá en el Villarreal-Valencia. La gran novedad de la lista es Pau Cubarsí. El defensa central del Barcelona ha deslumbrado a todo el mundo desde su aparición con el primer equipo catalán y sus buenas actuaciones le han llevado a ganarse un hueco en la lista de España.

Según Maldini, analista de Tiempo de Juego y El Partidazo, el central está llamado a "marcar una época" en el fútbol español: "Lo tiene todo. Corrige bien la posición, tiene velocidad, tiene buena salida de balón... y es un hombre clave para el futuro del Barcelona y de España". La tercera, pero no menos importante, es la convocatoria de Vivian. Los buenos partidos del central del Athletic le ha llevado a tener un hueco en esta lista de 26 jugadores.

En la línea del centro del campo no hay novedades. El único nombre que llama la atención es el de Sancet. El mediapunta del Athletic lleva una racha de partidos bastante dudosos, pero a pesar de ello Luis de la Fuente sigue confiando en él. Caso muy similar al de Pablo Sarabia. Y por último, en el ataque, el seleccionador ha optado por llevar a jugadores con características diferentes entre ellos y que pueden compaginar muy bien en el campo. A la velocidad y calidad de Nico o Lamine hay que sumar la potencia de Morata o Joselu y la polivalencia de Gerard Moreno u Oyarzabal. De hecho, Maldini ha querido destacar la convocatoria de Gerard y ha dicho lo siguiente sobre el atacante del Villarreal: "Es un jugador que se lo ha ganado. Creo que es el delantero más completo de la selección en cuanto a registros distintos".

Gerard Moreno con la camiseta de la selección española

Luis de la Fuente se rinde a Cubarsí

El seleccionador nacional ha explicado los motivos por los que Pau Cubarsí pasó de ir citado por las categorías inferiores de España a hacerlo con la absoluta: "Todos los que hemos visto jugar a Pau salimos de dudas del futbolista que es y la categoría que tiene. Le conocíamos de categorías inferiores, no nos sorprende tanto, pero a muchos les ha podido sorprender. Sabemos de su potencial. Nunca miramos el carnet de identidad, sólo el rendimiento", explicó sobre la llamada al central.

Además, Luis de la Fuente añadió: "Todo se acelera en la vida, yo tuve la suerte de debutar en Primera en otros tiempos con 19 años. A nadie le regalan nada y cuando se da un paso de esta importancia tienes que estar seguro de que están preparados. Son futbolistas muy especiales. No es lo habitual, pero ya hay jugadores con 20 años rindiendo al máximo nivel, y tener a algunos con 17 años no es habitual pero son especiales. No nos tiembla el pulso a la hora de tomar estas decisiones que tomamos con total seguridad y convencimiento".





