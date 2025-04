Maldini detalla a qué se puede agarrar el Real Madrid para la remontada: "Lo tienen en la cabeza"

El Real Madrid ya está pensando en la remontada de este martes después de haber caído contra en Arsenal (3-0), en la ida de los cuartos de final. Para eso, una de las cosas a las que se tiene que agarrar el equipo es al 'efecto Bernabéu'.

Como otras tantas veces en Europa, tiene un papel protagonista. De nuevo, el madridismo se agarra a la magia de su feudo y su historia para remontar un resultado que es casi imposible, aunque en Chamartín hay fe. Aunque, atendiendo a la tendencia de la presente temporada y los datos históricos, se antoja muy complicado para los de Carlo Ancelotti.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Vinicius agotado durante la derrota del Real Madrid contra el Arsenal.

De hecho, para Maldini "va a haber un clima espectacular". "El Real Madrid de las seis veces que ha intentado remontar tres o más goles en el partido de ida lo ha conseguido en tres, pero también hay que decir que el Arsenal es un equipo que es una auténtica roca defensiva a pesar de la baja de Gabriel Magalhaes y que el Real Madrid tiene problemas en defensa, es evidente que el Madrid tiene problemas en defensa, así que yo veo difícil que el Arsenal no marque", apuntó.

A pesar de esto "no estoy diciendo que el Real Madrid no pueda remontar, pero creo que va a necesitar por lo menos cuatro goles para forzar la prórroga, porque el Arsenal va a tener espacio y seguramente al espacio pueda hacer bastante daño al Real Madrid".

EFE



a lo que se tiene que agarrar el real madrid

Por esto, el Real Madrid se tiene que agarrar a la calidad, "cuando tienes jugadores de tanto talento, pues es posible. Necesita un gran partido Vinicius, un gran partido Jude Bellingham y un gran partido de Kylian Mbappé".

Que el club blanco no está en su mejor momento es algo que se lleva viendo durante toda la temporada y no se "les va a pedir que hagan una presión alta, porque una cosa que no saben hacer. Creo que si el Madrid tiene opciones de remontar es por el talento individual, no por el juego colectivo para meter atrás al Arsenal".

“El Arsenal veremos cómo responde en un partido como este, que no es fácil de jugar, porque no es habitual un partido en el que salgas con tres goles a favor y por mucho que le diga Arteta a los jugadores, que se lo dirá seguro, que no piensen en el partido de ida, que salgan como si fuera 0-0 en la ida, los jugadores lo tienen en la cabeza”, finalizó diciendo.

