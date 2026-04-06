Maldini desvela lo que tiene que hacer el Real Madrid para ganar en la Champions al Bayern: "Es la única opción que tiene"

Con los cuartos de final de la Champions League a la vuelta de la esquina, el analista Julio Maldonado, 'Maldini', ha desgranado algunas de las claves que podrían definir las eliminatorias, con especial atención a los equipos españoles.

La fórmula del Madrid ante el Bayern

Para el cruce entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, con la ida en el Santiago Bernabéu, Maldini cree que la clave para el equipo blanco es clara: esperar atrás. El analista considera que ante un Bayern que va a dominar y atacar mucho, la mejor estrategia es ceder la iniciativa, un planteamiento que ya dio sus frutos contra el Manchester City.

AP / Cordon Press Militao celebra su partido, en el Mallorca - Real Madrid

En su análisis, Maldini sostiene que "es la única opción que tiene" el conjunto blanco. El peligro, según él, vendrá al contraataque: "Con Valverde, con Vinicius, con Mbappé saliendo al espacio, con Güler metiendo esos pases al espacio pueden hacer daño realmente". Recuerda el partido "prácticamente insuperable" de Valverde en la ida contra el City como el camino a seguir.

Sobre el equipo bávaro, dirigido por Company, destaca su altísimo nivel y su columna vertebral formada por jugadores como "Olise", "Kane" y "Kimmich". Sin embargo, apunta que "defensivamente es algo peor" y recuerda los recientes errores de Neuer que "le costaron dos goles", aunque el Bayern acabó remontando.

dpa/picture-alliance / Cordon Press Lennart Karl, jugador del Bayern

A pesar de que considera al "Bayern favorito para pasar", cree que el Real Madrid puede obtener un buen resultado para la vuelta en Múnich "si repite exactamente el planteamiento que ante el Manchester City".

El Atlético y los otros cruces

En cuanto al Atlético de Madrid, Maldini señala que el equipo recuperará a jugadores importantes como "Julián Ávarez" y "Hanko", lo que le permitirá "competir bien". El analista lanza una advertencia táctica para el Cholo Simeone, recomendando que "no debería meter el equipo muy atrás", ya que considera que "eso le puede costar muy caro".

Para las otras dos eliminatorias, Maldini otorga favoritismo al Arsenal frente al Sporting de Portugal y también ve como claro favorito al París Saint Germain ante un Liverpool que llega "con dos derrotas consecutivas y recibiendo muchos goles".