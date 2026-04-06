Al Sporting le basta un gol de Gaspar para derrota a la Real Sociedad B

Victoria por la mínima del Sporting frente a la Real Sociedad B en El Molinón (1-0) en un partido en el que los locales monopolizaron el grueso de ocasiones de gol, pero sin acierto, viéndose obligados a defender su portería en los minutos finales.

El partido arrancó con un marcado dominio rojiblanco, que ya en el primer minuto contabilizó su primera ocasión clara de gol en un remate de Gaspar desde el interior del área tras un robo en campo rival que se fue directamente fuera.

Minutos después, cerca del primer cuarto de hora, Arana sacó bajo palos con una gran estirada un cabezazo de Pablo Vázquez a la salida de un córner cuando el esférico iba en dirección a la escuadra.

El filial donostiarra reaccionaría con su mejor llegada del primer tiempo en un disparo desviado de Mariezkurrena, que recibió un centro totalmente solo en el segundo palo, pero su definición se fue al lateral de la red.

A la media hora de encuentro el Sporting encontraría el camino al gol por medio de una vaselina de Guille Rosas en un mano a mano ante Arana, pero el colegiado, Cid Camacho, decidió anular por falta previa del lateral rojiblanco en la disputa del balón.

Los locales pondrían una marcha más a su ritmo de ocasiones en los últimos compases del primer tiempo, probando fortuna con varios remates rechazados por la defensa realista, especialmente un remate de Otero desde el interior del área que salvó bajo palos Kita tras un ligero desvío previo de Arana.

No fue hasta el minuto 45 cuando los sportinguistas lograron adelantarse haciendo bueno un centro de Guille Rosas desde la línea de fondo y el cabezazo a placer de Gaspar en el área pequeña con todo a su favor.

La dinámica del segundo tiempo arrancó con diferencias significativas dada la mayor presencia de los donostiarras en campo rival, sumando acercamientos al área local, aunque sin generar demasiado peligro.

El Sporting sí estuvo más cerca del gol en su primer contragolpe en una acción que definió demasiado suave Dubasin ante la salida de Arana al dudar entre el chut y la asistencia, lo que facilitó que Agote desviara la trayectoria del balón en el área pequeña.

Los asturianos mostraron una vez más su superioridad a balón parado y de nuevo un cabezazo a la salida de un córner, esta vez protagonizado por Otero, que volvió a salvar sobre la línea la defensa donostiarra.

El filial de la Real apretó en los minutos finales en busca del tanto del empate, pero sin conseguir inquietar la portería de Yáñez, por lo que el marcador no se movería más del 1-0 final.

ficha del partido

1 - Sporting: Yáñez; Rosas, Pablo Vázquez, Diego, Brian Oliván (Pablo García min 73); Justin Smith (Curbelo min 82), Corredera; Dubasin, Gelabert, Gaspar Campos (Bernal min 82) y Juan Otero (Conde min 90+5).

0 - Real Sociedad B: Arana; Dadie, Ayo, Kita (Agote min 45), Balda; Astiazarán (Dani Díaz min 63), Eceizabarrena (Mikel Rodríguez min 63), Carbonell, Marchal (Gorka Gorosabel min 63); Mariezkurrena (Jakes Gorosabel min 90+3) y Carrera.

Gol: 1-0, M.45: Gaspar.

Árbitro: Germán Cid Camacho (Comité castellano-leonés). Amonestó al local Otero (min 50) y a los visitantes Gorka Gorosabel (min 80), Balda (min 87) y Mikel Rodríguez (min 90+9).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 34 de la Liga Hypermotion disputado en el estadio El Molinón ante 16.778 espectadores.