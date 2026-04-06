Vasilj, el portero de Bosnia, habla de la discusión con Donnarumma: "Su comportamiento me pareció antideportivo; al final, el karma..."

En Italia recogen las últimas declaraciones de Nikola Vasilj, el portero de la selección de Bosnia que se convirtió en protagonista de la tanda de penaltis contra Italia, y que dejó al combinado transalpino fuera del Mundial por tercer mundial consecutivo.

Durante el último partido del Sant Pauli, en la Bundesliga, a Vasilj le preguntaron en zona mixta por el enfrentamiento que mantuvo con Donnarumma, a propósito de la 'chuleta' que tenía el bosnio sobre los tiradores italianos, y que el portero de la selección italiana aprovechó para destruir en un descuido del bosnio.

"Por suerte, el cuerpo técnico tenía otra copia", reconoció Vasilj, "lo teníamos todo bien preparado".

Sin embargo, se sorprendió -para mal- de la reacción del portero italiano: "Sinceramente, no me podía creer lo que me estaba pasando. Donnarumma y yo empezamos a discutir, y luego fui a convencerle al árbitro de que se merecía una amarilla".

"De verdad me pareció que su comportamiento estaba siendo antideportivo. Pero al final… y no quiero decir mucho… al final ganamos. Algunos dirán que es el karma. Y probablemente, sí, haya algo de eso en esta historia", respondió con satisfacción.