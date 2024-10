Maldini avisa del gran cambio que tiene que hacer la selección española: "A ver si funciona"

En 'Tiempo de Análisis' Maldini habló de la reciente victoria de la selección española ante Dinamarca. “Un resultado que fue bastante justo, pero yo creo que España fue muy superior en muchas fases del partido”, comentó el experto en fútbol internacional. La buena noticia es que “España ha conseguido ser un bloque por encima de las individualidades. Faltaban varios de los jugadores que llegaron a la Eurocopa, por supuesto, algunos importantísimos, todos lo fueron”. Algunos de ellos son Carvajal que “es un hombre clave”, Nico Williams y Rodri, pero “España no se resintió tanto y es que yo creo que Luis de la Fuente ha conseguido hacer un equipo por encima, insisto, de las individualidades”.

El martes la selección regresa a Córdoba, donde se enfrentará en El Arcángel a Serbia en la cuarta jornada de la Liga de Naciones en la que puede sellar su pase a cuartos de final con un triunfo, en su primer partido oficial en el estadio donde únicamente disputó un amistoso en 2001 contra Japón.

Ahí es cuando llegarán las dudas porque no va a jugar Lamine Yamal, “la gran perla actual del fútbol español”, por una sobrecarga en el isquiotibial del muslo izquierdo y su regreso a los entrenamientos estará marcado por su evolución, según anunció este lunes el club catalán.

El extremo tuvo que abandonar la convocatoria de la selección española, tras el partido ante Dinamarca, a causa de una sobrecarga muscular. Las pruebas confirmaron ese extremo y su presencia no está descartada para el partido de liga del próximo domingo ante el Sevilla.

Incluso Nemanja Maksimovic, centrocampista del Panathinaikos, que conoce a la perfección a España de sus años en el Getafe, advirtió que por la cantidad de bajas que sufre Luis de la Fuente se verá una selección "diferente", ante la que darán todo porque aseguró que en su país están acostumbrados a "pelear para sobrevivir".

"Espero un partido diferente porque España no tiene los mismos jugadores. Tiene muchas bajas, conozco a muchos jugadores y se el tipo de partido que harán. Espero que nosotros demos todo para lograr un resultado positivo en un partido muy importante", dijo en la sala de prensa de El Arcángel.

"España tiene mucho lesionados pero a nosotros también nos faltan varios jugadores. Es normal porque la temporada es larga. Creo que va a ser un partido totalmente distinto al de Belgrado porque ellos ahora cuentan con jugadores de un perfil distinto a aquel partido", añadió.

Luis de la Fuente no va a poder contar ni con Nico Williams ni con el jugador del Barcelona. Como dijo Maldini ahora lo que hay ver es ”si funciona Morata”, pero “especialmente Zubimendi, que ha dado el salto calidad que necesitaba para la selección española”, después de la lesión de larga duración de Rodri Hernández. “Marcó el gol del triunfo y yo creo que ha demostrado ya claramente la Real Sociedad y en este partido con la selección, como demostró en la final de la Eurocopa, en la segunda parte”, apuntilló.

Para Maldini “España una de las mejores selecciones del mundo, sin duda”. Otra de las selecciones que está “en un muy buen nivel” es Argentina. En cambio, “Brasil está en un nivel bastante pobre. Su partido ante Chile fue bastante flojo”.

Por otro lado, “Alemania sigue creciendo”, mientras que Inglaterra “no me ha convencido Inglaterra en los dos partidos. No me convenció, por supuesto, en la derrota en casa contra Grecia, justa victoria de Grecia en Wembley ante Inglaterra. Y tampoco me convenció en Finlandia”.

