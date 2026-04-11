El Málaga se hace fuerte y tumba a Las Palmas para asaltar el tercer puesto

Los jugadores del Málaga celebrando el gol ante Las Palmas

El Málaga, con la trabajada victoria ante Las Palmas por 2-0, en un excelente encuentro, con goles en la segunda mitad del central Diego Murillo y del extremo Joaquín Muñoz, se coloca tercero con 60 puntos, a la espera de los resultados del Almería y del Deportivo, adelantando al equipo canario, al que además supera en el coeficiente de goles particular.

El conjunto canario con toda la artillería, Jesé Rodríguez, Kirian Rodríguez y el japones Taisei Miyashiro, empezó a dominar el ritmo del encuentro.

La superioridad en el centro del campo con el italiano Lorenzo Amatucci y Kirian, era notable, ante un Málaga que tenía muchos problemas para salir con el balón jugado.

Las Palmas estaba mejor colocado y el Málaga sin entrar en juego Carlos Dotor, que reaparecía tras una lesión, y Aaron Ochoa, sufría en el control. Los minutos transcurrían sin ocasiones y apenas acercamientos a ambas áreas.

El Málaga intentaba presionar, cerrar la línea de pases del equipo canario, y atacar por las bandas con Joaquín Muñoz y Aaron Ochoa, que en sus incursiones se introducía hacia el dentro para encontrar los desmarques de Niño y Chupete.

Las fuerzas se nivelaron y los blanquiazules, hoy de negro por aquello del día Retro, iniciaron el dominio, con Las Palmas algo más tranquilo y con menos opciones para romper la línea defensiva malaguista.

A pesar de contar con estadísticas similares, Las Palmas hacía mucho daño entre líneas, donde el delantero Jesé, era un consumado especialista, recibió, y tuvo la mejor ocasión, tras quedarse solo delante del guardameta Alfonso Herrero, y definir fuera en el minuto 27.

Se la devolvió ocho minutos después el Málaga, con otra acción de Chupete, dentro dentro del área grande, quebrando a dos contrarios y su disparo se marchó junto al poste izquierdo de la portería del equipo canario.

El Málaga estaba algo mejor en este comienzo de los segundos 45 minutos, a pesar del inconveniente de la lesión de Juanpe Jiménez, pero no se desmoronó y siguió a lo suyo, defendiendo y haciendo uso en algunas ocasiones de la estrategia.

Y en un córner por la derecha, el central Diego Murillo, entró como una exhalación y su remate de cabeza batió al guardameta croata Dinko Horkas, en el minuto 58.

Le sentó mejor el gol al Málaga, que fue a por el segundo, a pesar de las embestidas, tímidas, del equipo canario.

El extremo del Málaga Joaquín Muñoz, se fabricó seguidamente el segundo, en un robo en el propio campo y con velocidad, sorteando a varios jugadores contrarios, su disparo dentro del área grande, a media altura, engañó a Horkas, en el minuto 68.

Las Palmas se fue a intentar acortar diferencias, tuvo alguna por parte de Jonathan Viera, y el Málaga, a la contra buscó el tercero, que no llegó por la falta de puntería de sus jugadores.

Final, 2-0, y una excelente segunda parte del Málaga, que le dio un gran triunfo después de tres empates consecutivos, ante un conjunto canario, que bajó mucho sus prestaciones tras el descanso.

ficha técnica

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Dotor (Brasanac, m.88), Aaron Ochoa (Dorrio, m.67), Juanpe (Rafa Rodríguez, m.48), Joaquín (Lobete, m.88); Niño (Ramón Enríquez, m.67); y Chupete.

Las Palmas: Dinko Horkas; Viti (Marvin, m.65), Sergio Barcia, Mika Marmol, Enrique Clemente; Manu Fuster, Amatucci, Kirian (Iván Gil, m.65), Ale García (Iker Bravo, m.82); Miyashiro (Jonathan Viera, m.49); y Jesé (Estanis, m.65).

Goles: 1-0, M.58: Murillo. 2-0, M.68: Joaquín.

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (Comité Valenciano). Mostró cartulina amarilla al local Rafa Rodríguez (m.72), y al visitante Mika Marmol (m.75).

Incidencias: Partido de la trigésima quinta jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio de La Rosaleda de Málaga ante 30.000 espectadores.