Mala suerte para Alcaraz en Melbourne: Duro debut con Gasquet en un cuadro muy complicado

El tenista español Carlos Alcaraz debutará ante el veterano francés Richard Gasquet en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada que arranca este domingo en Melbourne y donde tendrá un duro cuadro de cara a las rondas finales.

El sorteo celebrado este jueves no trajo demasiada suerte al jugador murciano, segundo cabeza de serie y que tiene su tope en este 'grande' en los octavos de final de 2021, después de ausentarse el año pasado por lesión. Así, para llegar a los cuartos de final podría lidiar con rivales complicados.

De momento, el de El Palmar se estrenará en el 'grande' oceánico ante el veterano Gasquet, de 37 años y al que se ha medido en una ocasión en su carrera, en la final en tierra batida del torneo Umag (Croacia), con victoria clara del español por un doble 6-2.

Si supera este escollo, en la segunda ronda se podría cruzar con el italiano Lorenzo Sonego, que le derrotó en la pista dura del Masters 1000 de Cincinnati en 2021, o con el británico Dan Evans, un oponente que en los últimos duelos le ha dado complicaciones. El kazajo Alexander Bublik, cabeza de serie número 31, podría ser el rival de tercera ronda, mientras que en octavos de final aparece la amenazante figura del estadounidense Tommy Paul, decimocuarto favorito y con el que tiene un 2-2 en los enfrentamientos individuales y duras 'batallas' en el 2023.

A partir de ahí, en los cuartos de final, los principales cabezas de serie que van por su lado son el alemán Alexander Zverev (6) y el noruego Casper Ruud (11), mientras que para unas hipotéticas semifinales estará el ruso Daniil Medvedev (3), su verdugo en las semifinales del último Abierto de los Estados Unidos.

