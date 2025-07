Luis Pérez desvela qué le dijo Latasa para querer pegarle en el banquillo del Valladolid: "Cagón con ansiedad"

La pasada temporada del Real Valladolid fue una campaña para olvidar. No solo por los malos resultados del equipo donde tan solo consiguieron un punto en la segunda vuelta, sino que también por el comportamiento de algunos de sus jugadores.

De hecho, los primeros rumores de la mala relación que tenían los jugadores llegaron cuando se habló de una pelea en el descanso del partido contra el Villarreal en la Cerámica, algo que se pudo comprobar semanas más tarde cuando el Real Valladolid recibió al Getafe.

Los de José Bordalás se fueron con 0-3 al descanso, y Domingo Duarte completó la goleada en los últimos minutos de juego para poner el 0-4 final, pero esa no fue la peor imagen que se dio en el partido. El delantero Juanmi Latasa y uno de sus capitanes, el lateral derecho Luis Pérez se vieron envueltos en una polémica después de que el lateral le lanzara un puñetazo a Latasa, mientras que en el medio se encontraba el defensa suizo Eray Cömert intentando que la situación no fuera a más.

Tras lo ocurrido, Luis Pérez se retiró a los vestuarios sin ver acabar el partido de sus compañeros después de que un miembro del staff de Álvaro Rubio se dirigiera al lateral para que lo hiciera.

Según señalaron los compañeros de DAZN, todo ocurrió después de que Latasa dijera "esto es una mierda". Después de intercambiar unas palabras entre ambos, el delantero se dirige a su compañero en los siguientes términos: "Estás tú para hablar, máquina". Tras escuchar eso fue cuando Luis Pérez se levanta y le suelta el brazo al delantero.

Ahora, tras unos meses después de esa pelea, Luis Pérez ha hablado en el pódcast "El Hombre descalzo". Una entrevista donde el de utrera comentó lo mal que lo ha pasado en su última etapa en el Real Valladolid y donde aseguró que Latasa le dijo: "Estás en el banquillo porque eres un cagón con ansiedad".

Además, afirmó que "pedí al club no jugar más en casa (…) No he hecho vida en seis meses en Valladolid, estaba encerrado. Iba a comprar al supermercado y un niño me gritaba ‘Mululu".