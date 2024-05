Una mujer acepta un trabajo en un colegio de Murcia y así le afecta la decisión 30 años después: "Esperaba"

En esta ocasión, hablamos con nuestros 'fósforos' de 'Herrera en COPE' sobre lo siguiente: ¿Por qué no se parece usted a su pareja? ¿Qué le hace diferente? ¿Por qué parece que son incompatibles? Paloma es la primera que ha querido responder a estas cuestiones. Lleva nueve años con su chico. Dice que son de distinta raza, cultura, religión, ideologías políticas. Se encontraron un día en el rastro madrileño. "Él me vio devolver una cosa en un sitio, le parecía muy agradable y se presentó".

Desde el primer momento, vieron que era totalmente distintos "pero el amor puede más". Tras esta intervención, entra Alberto en 'la hora de los fósforos'. Este oyente asegura que no le gustan los niños nada. Decían que no iban a durar. Su chica es religiosa, él es agnóstico. Pues resulta que tienen 4 hijos. Siguen juntos y "cada vez que tiene que hacer algo, yo le echo una mano independientemente de lo que me pida".

Pedro José ha querido relatarnos su historia de amor. Lleva con su mujer 44 años. Y de novios, 47. Se ha casado dos veces ya. A ella no le gusta el fútbol, ni hacer deporte, es casera. A Pedro José le gusta la calle. Es comercial. Recorre Andalucía, Gibraltar, Baleares, todo el país.

Otro oyente, llamado Juan Carlos, lleva con su pareja toda la vida. Se conocen desde jóvenes y "llevamos ya 25 años casados. Yo no tengo una mujer, tengo una santa. Una persona que me entiende tal y como soy. Las diferencias son totales. Somos incompatibles en todo. Luego llegas a casa y la convivencia es de 10".

Por ejemplo, cuando el momento de hacer un viaje "no coincidimos. Ni en las fechas. Ella es de piscina y yo soy de playa. Siempre gana ella".

"Al final, me conquistó su nobleza y su fuerza emocional y mental"

Hablamos también con Matilde. Una 'fósfora' encantada de saludarnos. Es profesora de bachillerato y ahora trabaja a distancia por la tarde "porque después de 32 años en la enseñanza he decidido que iba a retirarme poco a poco". ¿Y cómo empezó su relación?

Cuenta que como una tragedia. "Yo soy hija única, mi madre me crio en algodones. En el instituto, me encontré a un profesor de automoción. Me esperaba todas las mañanas en Jumilla para preguntarnos si íbamos a desayunar. Y al final, pues me conquistó. Me conquistó su nobleza y su fuerza emocional y mental". Así, le afectó esa decisión de trabajar en ese colegio, pues gracias a eso conoció a su pareja.





Maite es una oyente, explica, que está con su chico desde hace 37 años. Se han casado tres veces "y nunca nos hemos separado. Empezamos de niños, con 14-15 años. Nos fuimos juntos a una academia y, para que diesen el destino juntos, teníamos que estar casados. Vinimos a Guadalajara, nos casamos por lo civil con un vestido hippy. Yo tenía un aspecto de niña y no se lo creían". Así pues, volvieron a la academia otra vez y pudieron buscar destinos juntos. Los dos son guardias civiles.

Por último, charlamos con Rosario. Una 'fósfora' que nos llama desde Gerona. Cuando conoció a su marido no lo podía ni ver. "Era un antipático, lo sabía todo y luego no tenemos nada en común. Nos casamos y él es todo lo contrario a mí. A mí me gusta la soledad, a él no. A mí me molesta el ruido, a él no...y llevamos 41 años juntos", relata.