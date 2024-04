Luis Enrique: "No llegar a la final será una decepción para cualquiera de los cuatro"

El entrenador el París Saint-Germain, Luis Enrique, auguró un partido "con muchos goles" en la ida de la semifinal de la Liga de Campeones que este miércoles le enfrentará al Borussia Dortumund: "Creo que el partido se va a parecer a los que ambos jugamos en cuartos, por la manera que interpretamos el fútbol, ellos y nosotros", aseguró el técnico en la rueda de prensa previa al duelo.

"No está en nuestro manual salir a especular, venimos a ganar con nuestro fútbol, y creo que se verá un digno espectáculo para todos, que va a haber goles por la capacidad de ambos equipos de llegar a la portería rival", añadió.



El técnico no quiso admitir que su equipo afronta como favorito el duelo, aseguró que "la línea que separa la victoria de la derrota es cada vez más fina" y señaló que el PSG no tiene mayor presión que los otros semifinalistas.



"Para cualquiera de los cuatro que no llegue a la final será una decepción, nosotros no somos diferentes en eso", señaló.

Luis Enrique recordó que fue en ese mismo estadio y en esa misma rueda de prensa donde hace unos meses, tras el partido de la fase de grupos contra el Dortmund, tras clasificarse por los pelos para los octavos, dijo que mejorarían y consideró que lo han hecho "en todos los aspectos del juego".



"Somos mejores defensivamente, en el plano ofensivo. Todavía podemos mejorar, es una de las características de nuestra manera de gestionar un club y equipo, siempre somos exigentes, consideramos que no todo está hecho, que todo está por hacer", dijo.



Aunque reconoció que tienen "puntos débiles", aseguró que piensa siempre que su equipo "es mejor que el rival" y que trata de que no se noten en el campo, al tiempo que señaló que saldrán "a buscar la victoria a través del balón, dominar al rival". En ese sentido, indicó que no afrontan la ida pensando que luego habrá una vuelta en el Parque de los Príncipes.

Luis Enrique confió en que su equipo se liberara tras la remontada firmada en Barcelona, la primera del PSG tras haber perdido un partido de ida.Sobre el hecho de dirigir la plantilla más joven de la Liga de Campeones, lo consideró un dato sin importancia porque "no importa la edad, importa la madurez de los jugadores", aunque reconoció que es "algo positivo para el futuro del club".



El entrenador reconoció la aportación de Vitinha en el centro del campo, "uno de los mejores jugadores del equipo esta temporada" y aseguró": "ha mejorado mucho en el aspecto defensivo y creo que en eso tengo mi parte de culpa".