Luis Enrique desvela el secreto mejor guardado del PSG esta temporada: "Se lo copiamos al Lyon"

Este domingo, el Paris Saint-Germain buscará contra el Chelsea redondear en la final del Mundial de Clubes, una histórica temporada en la que los parisinos, por fin, han conquistado su primera Liga de Campeones. Pero enfrente, el equipo entrenado por Luis Enrique tendrá a los pupilos de Enzo Maresca, que ganaron al Betis en la final de la Conference League.

El club francés, tras la salida de Kylian Mbappé, ha desplegado un gran fútbol y se ha mostrado sólido. Algo que le ha llevado a ganar la Ligue 1, la Copa francesa y esa ansiada Copa de Europa, que ya era una obsesión de Nasser Al Khelaifi.

Luis Enrique ha exigido lo máximo a sus futbolistas y con el compromiso de Dembélé, Doué o Kvaratskhelia, la creación futbolística de Fabián Ruiz o Vitinha y la velocidad de Hakimi o Nuno Mendes el técnico asturiano ha llevado al PSG a la gloria.

Pero más allá de eso, si algo ha llamado la atención de este PSG es su forma de sacar desde el centro del campo. Estrategia por la que ha sido preguntado Luis Enrique varias veces en rueda de prensa.

"La reflexión sería interesante si estuviéramos en un curso de entrenadores y compartiendo con mis compañeros de profesión", empezaba diciendo el asturiano. Y agregaba: "De hecho, se lo copiamos al Olympique de Lyon. Se lo vimos y me gustó. ¿Cuál es el motivo? No te lo voy a decir por qué cambiaremos".

Luis Enrique iba más allá y explicaba: "Los rivales siempre se adaptan y no hay una fórmula mágica para superar una presión. Los equipos están preparados físicamente y técnicamente como nunca, con lo cual o te adaptas o estás muerto".

Para finalizar, el entrenador del PSG se mostraba irónico. "El saque de inicio me gusta, al principio estaba bien. Pero cada vez los equipos empiezan a encontrar la solución a esa jugada. No representa nada dentro de un partido, pero tiene una reflexión interesante que no voy a compartir con periodistas, no vaya a ser que aprendáis demasiado", sentenciaba.