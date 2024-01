El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, ha anunciado en la noche de este sábado que abandonará el club al final de la presente temporada, a pesar de tener contrato hasta 2025.

Una decisión que hizo pública al término del partido ante el Villarreal que se jugó este sábado en Montjuic y que se acabó llevando el conjunto 'amarillo' en un final loco de partido gracias a los goles de Sorloth y Morales.

Durante la primera parte del tramo final de Tiempo de Juego con José Luis Corrochano hemos analizado esta noticia con Manolo Oliveros, Helena Condis, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, Miguel Rico y Manolo Lama. Pincha en el audio siguiente para escuchar esta parte del programa de forma íntegra.

Datos de Miguel Rico

En ese tramo del programa pudimos escuchar a Miguel Rico que dio a conocer una serie de datos que tendrían que hacer reflexionar al técnico Xavi Hernández para que se diera cuenta que "el club ha sido bastante condescendiente con él".

En los últimos 5 partidos, el Barcelona ha encajado 16 goles, y si vas más allá, en menos de 15, los goles en contra son 13 - 4 en la final de la Supercopa de España ante el Real Madrid, otros 4 del Athletic el pasado miércoles en los cuartos de final de la Copa del Rey y 5 en la tarde-noche de este sábado ante el Villarreal.

El mes de enero ha sido cruel para el Barcelona. En los 27, ya 28, días que llevamos, ha disputado 8 encuentros y en ellos ha recibido 19 tantos: "Una barbaridad de goles", señala Miguel Rico.

El análisis de Rico da un paso más al indicar que en los 32 partidos que lleva disputados desde que comenzó la temporada, ha encajado 46 goles, que son los mismos que encajó en los 53 encuentros que disputó durante toda la temporada pasada.

Dentro de su análisis, Miguel Rico resaltó que la baja del alemán Ter Stegen se nota. En 17 partidos con el alemán debajo de la portería, el Barcelona recibió 15 tantos, mientras que con Iñaki Peña, el club blaugrana ha encajado 31 goles en 15 partidos.

Además, Rico realizó el siguiente análisis: "No puede ser que el Barça necesite tres o cuatro goles por partido y no tener garantizado de que gane".

El partido de esta noche además ha sido histórico ya que el Barcelona no encajaba 5 goles en su campo desde 1963, es decir, desde hace 61 años.

Se da la circunstancia que el último equipo que metió cinco goles al Barça en su feudo fue el Real Madrid como recuerda Pedro Martín.

"Muchas defensa el equipo no la tiene, me sigue preocupando más el club que el equipo", sentenció Miguel Rico durante su intervención en el tramo final de Tiempo de Juego.

"Lo que no podemos hacer es que quieran que conmulguemos con ruedas de molino y que nos digan continuamente que tenemos equipo para ganar un triplete", añadió Rico.

Al término de su intervención Rico también indicó que, sin exculpar a Xavi, "no es todo culpa suya, siniestro total que él puede que haya agrandado, por lo menos no se ha corregido o puede que haya conseguido que el club no haya bajado la persona, pero a costa de pan para hoy y hambre para mañana".

Los números de Xavi

Pedro Martín, especialista arbitral y analista de datos de Tiempo de Juego, ha facilitado diferentes datos que no dejan en buen lugar a Xavi. Con la de esta noche, Xavi se ha convertido en el entrenador del Barcelona con más derrotas de la historia, un total de 26 en 122 encuentros, con un porcentaje de 21,3%

Hay que señalar que a pesar de ello, tanto Nogués como Samitier tuvieron peor porcentaje que él. El primero, un 29,4% de derrotas, mientras que Samitier un 24,7%.

