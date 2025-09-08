Lluvia de felicitaciones a Carlos Alcaraz tras ganar el US Open

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al tenista español Carlos Alcaraz tras el triunfo de este en el Abierto de los Estados Unidos 2025, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada.

"¡Enorme, Carlos Alcaraz! Otro US Open para la historia. Gracias por hacernos disfrutar y soñar con tu tenis", ha trasladado el líder del Ejecutivo a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.

@usopen Carlos Alcaraz vuelve a ser el número 1 del mundo

Así se ha expresado después de que Alcaraz se haya proclamado este domingo campeón de la competición, tras imponerse al italiano Jannik Sinner en cuatro sets 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, logrando coronarse en el 'grande' neoyorquino por segunda ocasión en su carrera.

El murciano redondeó su gran andadura en Nueva York con una victoria de nivel ante el jugador de San Candido, más errático de lo habitual y que pareció acusar el golpe de perder el tercer parcial, para conquistar su sexto 'grande' con tan sólo 22 años y además arrebatarle a su rival el número uno del mundo.

rafa nadal

Pero, además, y entre las miles de personas que han apoyado a Alcaraz, el extenista español Rafa Nadal, ganador de 22 'Grand Slams', felicitó a su compatriota Carlos Alcaraz "por todo el trabajo que hay detrás" de la conquista este domingo de su sexto 'grande', el Abierto de los Estados Unidos.

"¡Enhorabuena Carlos Alcaraz! ¡De nuevo Campeón del US Open y número 1! Felicidades por todo el trabajo que hay detrás de esta gran temporada", escribió el de Manacor en su perfil oficial de 'X' tras el triunfo del murciano.