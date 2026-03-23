Llorente habla de la jugada polémica con Carvajal: "Tiré y me vino un tren por delante, no sabía quién había sido; si desde el VAR tampoco le ayudan..."

El futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente cree que "no merece la pena opinar" sobre la polémica arbitral del derbi al no pitar el posible penalti sobre él de Dani Carvajal y dijo que "no" les "queda otra que respetar lo que se diga (...) "porque luego encima protestas y te llevas la amarilla" declaró este lunes en un acto benéfico en Boadilla del Monte (Madrid).

Llorente respondió a las preguntas sobre el derbi en el torneo benéfico de golf y pádel en Golf Santander para apoyar la labor de la Fundación Xana, creada en memoria de la hija de Luis Enrique, y reconoció que "siempre es importante aportar un granito de oro para ayudar a todas estas enfermedades".

"Yo ni siquiera me di cuenta, porque yo tiré y me vino un tren por delante, no sabía quién había sido, no sabía nada. Al final, si desde el VAR tampoco le ayudan, sí que es verdad que las cosas pasan muy rápido", respondió el centrocampista del Atlético de Madrid, que se perderá el partido de la próxima jornada de LaLiga contra el Barcelona por sanción, al ver la quintar amarilla ante el Real Madrid en el minuto 68.

"Somos conscientes de que también para el árbitro es muy difícil, pero creo que para eso está el VAR para ayudar en esas situaciones y si vieron que no había nada...", recalcó Llorente, que afirmó haber visto las imágenes después del partido y dijo que "no tiene sentido que el delantero en esta situación tire y se acerque uno y le pegue una patada. Como ya ha tirado, pues no pasa nada, ¿no?".

Respecto al apretado calendario de partidos, respondió: "Nosotros al final somos un producto, está claro y el que no aguante que se salga (...), ahora no me puedo quejar porque sé qué es lo que hay, esa es la dirección que lleva el fútbol".

Sobre su convocatoria para los dos amistosos que disputará la selección española, frente a Serbia y Egipto, dijo que está "con el cambio de chip" y "con muchas ganas de trabajar con los compañeros".