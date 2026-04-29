"Llevamos años quejándonos de que el fútbol es aburrido... Fue una locura"

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que la victoria ante el Bayern de Múnich (5-4), de la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, ha sido "el mejor partido" que ha vivido como técnico, y ha lamentado que el equipo no haya podido mantener el nivel en un momento "en el que era todo perfecto", cuando ganaba 5-2.

"Ha sido, sin ninguna duda, el mejor partido en el que he estado como entrenador. Ha habido una intensidad y un ritmo como nunca y creo que los dos equipos hemos gustado porque nosotros somos los actuales campeones y porque ellos son el equipo de Europa que menos partidos ha perdido. Hemos conseguido que pierda su tercer partido de la temporada, es para estar muy contentos. Sus dos extremos, Luis Díaz y Olise, ¿de dónde salen esos jugadores? Harry Kane...", señaló el declaraciones a Movistar+.

Sin embargo, lamentó que todo se complicase en un momento "en el que era todo perfecto" y ganaban 5-2. " Empezaron mejor el partido, eso nos costó un poquito. En dos ramalazos pero sin demasiado fútbol, le damos la vuelta al partido, cosa que podemos hacer porque tenemos mucha energía y porque nuestro estadio es increíble. A partir de ahí, en el descanso hemos intentado calmarnos un poco, porque para jugar a fútbol no hay que estar sobrexcitado a pesar de que es muy bonito para el aficionado. El nivel de fatiga es máximo", apuntó.

los elogios de thierry henry

Otro de los que ha flipado con el partido ha sido Thierry Henry. El exfutbolista, ahora analista en CBS, ha ensalzado lo visto sobre el césped del Parque de los Príncipes y la calidad del encuentro: "Últimamente comentábamos que veíamos equipos que no arriesgaban, jugadores que no regateaban, equipos que jugaban para no perder en lugar de para ganar. Esta noche, sí que arriesgaron mucho. Así que, si eres partidario de la defensa, sí, puede que te vuelvas loco viendo el partido de esta noche… ¡Pero a mí me da igual! Llevamos un par de años quejándonos de que el fútbol es aburrido, ¡y este partido no lo fue! Si dejamos de lado lo profesional, me lo pasé genial, y creo que todo el mundo en casa también. Fue una locura".