La irónica respuesta de Dani Senabre tras el festival de goles entre el PSG y el Bayern: "Un abrazo fuerte a los adalides del fútbol defensivo, los estarán pasando mal..."

El París Saint-Germain ha cobrado una ventaja mínima en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, en un auténtico duelo de titanes. El encuentro ha finalizado con un marcador de 5-4, un resultado que deja todo completamente abierto para el partido de vuelta que se disputará la semana que viene.

EFE Luis Díaz tras marcar su gol en el PSG - Bayern de semis de Champions

El equipo dirigido por Luis Enrique llegó a tener una ventaja de hasta tres goles durante el partido. Este dominio se materializó gracias a los dobletes de Kvaratskhelia y Dembélé, sumados a un tanto adicional de Joao Neves.

Sin embargo, el conjunto bávaro demostró su carácter y capacidad de reacción, logrando recortar distancias para mantener viva la eliminatoria. Los goles de Harry Kane, Michael Olise, Upamecano y Luis Díaz fueron clave para que el Bayern siga con opciones.

EFE Dembélé celebra su gol, en el PSG - Bayern

La ironía de Dani Senabre

Este festival de goles y fútbol de ataque no ha pasado desapercibido, generando numerosas reacciones, entre ellas la del periodista Dani Senabre. El colaborador de Tiempo de Juego ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje con ironía a través de sus redes sociales.

En su publicación, Senabre se ha dirigido a los defensores de un estilo de juego más conservador después de las críticas que suele recibir el Barça por la cantidad de goles que recibe: "Un abrazo fuerte a los adalides del fútbol defensivo. Lo estarán pasando mal viendo esto, pobres". Un comentario que celebra el espectáculo ofensivo vivido en el Parque de los Príncipes.