Lío en la etapa reina de la París-Niza por la nieve: Se acorta a solo 47 kilómetros y algunos no querían correr

La séptima etapa de la París Niza recortada a 47 km por el mal tiempo podría no tener lugar y depende de las negociaciones entre la organización y los representantes de los corredores, algunos, como el líder Jonas Vingegaard, partidario de no tomar la salida.

La ascensión final de la etapa reina de la París-Niza ya se había cancelado el viernes debido a las nevadas, y esta mañana se decidió no completar tampoco los primeros 73 kilómetros previstos y dejar el trayecto en 47 km, con meta en el pueblo de Isola.

"No creo que vaya a haber etapa", dijo Luca Van Boven, quien ha sido designado por el sindicato de ciclistas CPA para asesorar a los organizadores, según refleja Sporza. "El panorama no es muy alentador; hay nieve justo antes de Isola", explica Van Boven. En el pelotón hay ciclistas que quieren competir, otros, como Jonas Vingegaard, es partidario de un acuerdo.

"Tenemos muchas ganas de competir, pero no creemos que podamos llegar a la meta. Está nevando; sería demasiado peligroso. Seguimos pensando que si pudieran organizar una carrera con la meta 10 o 20 kilómetros antes, sería posible. No queremos poner a nadie en peligro, y creo que sería demasiado peligroso llegar hasta la meta", señala el danés.

Según el doble ganador del Tour de Francia y de la Vuelta 2025, "si ASO (organizador de la prueba), realmente quiere llegar hasta el final, yo diría que no. Pero si están dispuestos a adaptarse y decir que podemos parar antes de que nieve, entonces podemos hacerlo", dijo el líder de la clasificación general. El danés tiene 3.22 minutos de ventaja sobre el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora) y 5.50 respecto al alemán del EF Education Georg Steinhauser.

La séptima etapa de la París Niza que en principio estaba programada entre Niza y Auron, con final en alto tras un recorrido de 138,7 km, había sufrido el segundo recorte debido al temporal de agua y nieve que azota la región de los Pirineos Atlánticos. Se trataba de una jornada clave para decidir la "Carrera del sol" con un ascenso a Auron, puerto de primera categoría de 7,3 km al 7,2 por ciento de pendiente media.