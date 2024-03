Las imágenes virales del recibimiento a Brahim en Marruecos

Estos últimos días el jugador del Real Madrid Brahim Díaz fue noticia en el mundo del fútbol desde que se conociera que finalmente eligió ir con la selección de Marruecos en vez de ir con la selección española.

Brahim elige ir con Marruecos Noticia adelantada por MARCA y que ha confirmado nuestra compañera Arancha Rodríguez. Brahim quería jugar con España, pero nadie se ha puesto en contacto con él. Redacción Deportes 10 mar 2024 - 21:51

El pasado miércoles, Marruecos hizo oficial la lista para los encuentros amistosos contra Angola y Mauritania, previstos para el 22 y el 26 de marzo, respectivamente, y en ella se encontraba Brahim Díaz.

El interés mostrado por la Federación marroquí y las llamadas de su seleccionador, Walid Regragui, han terminado de convencer a Brahim, que llevaba meses meditando su decisión.

Durante las últimas horas se han virales en redes sociales unas imágenes de Brahim y su padre al llegar a la concentración marroquí. Imágenes que se pueden apreciar en el vídeo anteriormente publicado.

Brahim pasó por las categorías inferiores de España e incluso llegó a debutar con la absoluta, y a marcar, en el partido en el que la sub-21 se enfrentó a Lituania en Leganés el 8 de junio de 2021, por el positivo en coronavirus de Sergio Busquets que dejó confinada a la selección por entonces dirigida por Luis Enrique.

El técnico asturiano citó a Brahim el 5 de noviembre de 2021, cuando militaba en el AC Milan, para los dos últimos encuentros de clasificación al Mundial 2022, ante Grecia y Suecia, pero no le dio minutos. Desde entonces el centrocampista malagueño no ha vuelto a ser citado.

Las palabras de Brahim

Brahim Díaz explicó su decisión de elegir Marruecos por delante de España para ser internacional y respondió las declaraciones del seleccionador español Luis de la Fuente en EFE, al asegurar que él no presionó a nadie antes de tomar, "agradecido a todos", una decisión definitiva.

"Estoy tranquilo, al final respeto y he guardado silencio en un tema que he tenido que elegir. Son dos países que amo como Maruecos y España. he crecido en España, Málaga es mi ciudad, y tengo raíces marroquíes por mi familia. Lo he decidido así. Me han brindado una oportunidad, tienen las mismas ganas que yo, me han dado cariño y amor", explicó en 'Universo Valdano'.

"No presiono a nadie, me dedico a jugar y a demostrar las cosas en el campo, siempre lo he hecho y ahora no lo voy a cambiar", dijo como respuesta a las primeras explicaciones ofrecidas por Luis de la Fuente, que iba a convocar este viernes a Brahim y se le comunicó su decisión de elegir Marruecos.

Brahim mostró agradecimiento a España, tras haber jugado en sus categorías inferiores e incluso haber debutado en un amistoso con la absoluta, así como a Marruecos, con la que confesó sueña jugar Mundiales.