Las dudas de Minguella con la inscripción de Dani Olmo con el Barcelona: "Rocambolesco"

Ha sido uno de los veranos más convulsos del Barcelona en mucho tiempo. Y eso que hace años que no hay un verano tranquilo. Desde el fallido intento de fichar a Nico Williams, estrella del Athletic Club y de la selección española campeona de la Eurocopa, hasta el sufrimiento de no poder inscribir a Dani Olmo durante las dos primeras jornadas.

El mercado de fichajes ha tenido varios capítulos con un denominador común: la eterna espera a la vuelta del 1:1. Si el Barcelona hubiera conseguido colocarse dentro de esa norma hace semanas, podría haber acometido operaciones más habituales de un club de su calado. Sin embargo, el no ser capaz de conseguirlo con más antelación ha provocado movimientos sorprendentes.

Las salidas inesperadas

El FC Barcelona prepara su partido ante el Valencia CF

Seguramente el más inesperado y rápido de todos fue la marcha de Gündogan al Manchester City. Su elevado salario le terminó por llevar a la rampa de salida y, siempre desde su buena predisposición para ayudar al club económicamente, aceptó irse de la Ciudad Condal de vuelta a Inglaterra. Por otro lado, el club también ha dado salida a jugadores como Vitor Roque, Faye, Julián Araujo o Lenglet en las últimas semanas para poder cuadrar las cuentas todo lo posible.

El último capítulo de la historia de este mercado de fichajes -hasta el momento- ha terminado siendo la inscripción de Olmo debido a la baja de Christensen. Sin embargo, a falta de tres días para que llegue la hora límite para realizar movimientos de mercado, nunca se puede descartar llegadas o salidas sorpresa en el Barcelona... todo a la espera también del acuerdo multimillonario con Nike.

La figura de Hansi Flick

Todo el ruido extradeportivo que se vive en el Barcelona está siendo parcialmente apagado en el mejor lugar posible: el terreno de juego. Hansi Flick ha aparecido en el club para darle a Laporta y los aficionados lo que más necesitan, que es tranquilidad y victorias. A diferencia de lo que sucedía con Xavi, el alemán se muestra tranquilo en la banda y, tras dos partidos disputados, ha conseguido un pleno de victorias en un complicado momento y con múltiples bajas.

Presentación de Hansi Flick como nuevo entrenador del FC Barcelona

Figuras como la de Cubarsí, Marc Bernal y especialmente Lamine Yamal (los tres de 17 años) son clara muestra de que el Barcelona tiene un tesoro en La Masía que ha dado la cara en uno de los momentos más complicados de la historia del club. De la mano de Flick, que la situación deportiva del equipo carbure es el mejor salvavidas que puede tener el Barcelona.

La confesión de Minguella

En este sentido, y siguiendo la difícil situación del Barcelona este año, el comentarista de Tiempo de Juego, Josep María Minguella, ha querido analizar brevemente el estado del club: "En el Barça hace tiempo que suceden cosas que no ayudan a la imagen del club. Ahora Vitor Roque se va al Betis, lo de Christensen y Olmo, etc. Es un descontrol general. Me gustaría saber si alguna normativa, porque en mi época con la Federación y La Liga había unas normativas que te enterabas por donde iban las cosas", ha afirmado Minguella.

"Me gustaría saber quien interpreta esto, quienes son los médicos de LaLiga que dicen si este jugador no jugará en un mes, dos o nunca más", ha continuado el comentarista de Tiempo de Juego. "Lo que es seguro es que es rocambolesco todo lo que pasa en el Barça", ha concluido Minguella.

