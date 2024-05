Las dudas de Manolo Lama sobre la persona que manda en el área deportiva del Barça: "¿Jorge Mendes?"

January 5, 2024, Sabadell, Barcelona, Spain: Barcelona Spain 05.01.2024 Vitor Roque (FC Barcelona) and Rafa Yuste (FC Barcelona) and Deco (FC Barcelona) look during the new player FC Barcelona presentation Vitor Roque at Ciutat Esportiva Joan Gamper on 05. January 2024 in Barcelona. (Credit Image: © Xavi Urgeles/ZUMA Press Wire)