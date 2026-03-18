COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

FÚTBOL | cHAMPIONS LEAGUE

Lang, retirado en camilla del Liverpool-Galatasaray tras hacerse un corte profundo con una valla de publicidad

El jugador del Galatasaray se retiró mareado tras producirse un aparatoso accidente en el dedo de una mano

Momento en que Lang, del Galatasaray, es atendido en Anfield por un corte en un dedo

TV

Momento en que Lang, del Galatasaray, es atendido en Anfield por un corte en un dedo

Javier Jurado

Publicado el

1 min lectura

El tramo final del partido de Champions League entre el Liverpool y el Galatasaray se vio interrumpido por un aparatoso accidente del futbolista del equipo turco, Noa Lang.

En un lance del juego, Lang salió con velocidad por uno de los fondos y para evitar el impacto puso la mano por delante con tan mala suerte que se cortó en un dedo.

La realización de la televisión evitó repetir la secuencia, dada la sensibilidad de las imágenes. Lang se mareó del dolor y necesitó varios minutos de asistencia sobre el césped antes de abandonar el terreno de juego en camilla, apretándose la venda que le colocaron sobre el dedo afectado, entre aplausos del público de Anfield.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking