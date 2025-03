Lamine Yamal no se esconde y ve al Barça favorito para ganar la Champions League: "No le tenemos miedo a ningún equipo"

El joven jugador del Fútbol Club Barcelona, Lamine Yamal, ha concedido una entrevista al diario Sport durante su estancia con la selección española en Las Rozas.

Un Lamine Yamal que está apercibido y que por tanto si ve la cartulina amarilla en el encuentro de este jueves ante Países Bajos en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de las Naciones se perdería el choque de vuelta del domingo en Valencia.

Junto a él, están apercibidos Robin Le Normand, Álvaro Morata, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Ayoze Pérez, Yeremy Pino, David Raya y Ferran Torres.

En la citada entrevista en el diario Sport, Lamine Yamal ha dejado unas declaraciones importantes sobre las posibilidades del Barça en la Liga de Camepones.

Un Lamine Yamal que no se esconde y ve a su equipo como favorito para el torneo continental: "Yo creo que no tenemos que tenerle miedo a ningún equipo. Ya dije que en Champions el equipo favorito era Liverpool porque quedó primero y los segundos éramos nosotros, pues de tal manera que no está Liverpool porque somos nosotros, entonces no le tenemos miedo a ningún equipo"

"Yo creo que los partidos contra Madrid siempre son muy bonitos, yo creo que somos el equipo que más daño les hace y al revés también porque es un muy gran equipo", concluyó.

El joven jugador del Barcelona también habló de la posibilidad de LaLiga al término del partido del pasado domingo ante el Atlético de Madrid: “Al final, era un partido muy importante. Ganar al Atleti hoy es un golpe sobre la mesa. Nos poníamos líderes con un partido menos. Muy contentos”, expresó a ‘Dazn’, donde desveló que estaban “en el vestuario todos juntos” celebrando la victoria y “disfrutando”.