LaLiga regresa a los años 90

LALIGA celebra este fin de semana del 10 al 13 de abril la primera Jornada Retro de su historia, una iniciativa pionera que convertirá una jornada de competición en una experiencia transversal donde el legado del fútbol español será el gran protagonista.

Integrada dentro de la campaña “42 legados, 42 formas de ganar” y bajo el concepto “Un legado muy vivo”, la jornada propone una mirada al pasado desde el presente, conectando la historia de los clubes con nuevas audiencias y llevando el fútbol más allá de los 90 minutos.

Durante el fin de semana de competición, toda la experiencia audiovisual de LALIGA se ha transforma para acompañar la narrativa de la Jornada Retro, convirtiendo cada partido en una propuesta visual única.

Los árbitros, durante la jornada retro de LaLiga

Las retransmisiones han incorporado grafismos específicos inspirados en la estética de décadas pasadas, con una identidad visual completamente adaptada al concepto retro. Marcadores, transiciones, rótulos y elementos gráficos recrearán el lenguaje visual del fútbol de otras épocas, generando una experiencia inmersiva para el espectador. Entre esos rótulos llamó la atención la R durante las repeticiones de las jugadas.

Además, esta transformación se ha visto reforzada por otros elementos clave de la jornada, como el balón oficial diseñado especialmente para la ocasión y la ambientación general del partido, logrando una coherencia total entre lo que sucede en el terreno de juego y lo que se vive en pantalla.

Comienzo del encuentro entre el Real Madrid y el Girona

Para LaLiga, el objetivo es claro: "Que el aficionado no solo vea los partidos, sino que sienta que está viajando en el tiempo desde su propio hogar, viviendo el fútbol desde una perspectiva emocional y sensorial diferente"