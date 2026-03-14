horarios 30ª jornada
LaLiga pone horarios a la jornada de Semana Santa
El partido estrella, el Atlético-Barcelona, se jugará el sábado 4 de abril a las 21:00 horas en el Metropolitano. El Real Madrid visitará ese mismo día a las 16:15 al Mallorca
Publicado el
1 min lectura
El encuentro Atlético de Madrid-Barcelona, partido estelar de la 30ª jornada de LaLiga EA Sports, se disputará a las 21:00 horas del sábado 4 de abril, según los horarios anunciados este sábado por LaLiga.
La jornada comenzará el viernes 3 con el Rayo Vallecano-Elche y acabará el lunes 6 con el Girona-Villarreal. Otro de los partidos más destacados, el Mallorca-Real Madrid, se jugará el sábado a las 16:15. No obstante, LaLiga precisa que los horarios están sujetos a modificación ulterior en función de la ida de los cuartos de final de las competiciones continentales.
Programa de la 30ª jornada
Viernes 3 de abril
21.00 Rayo Vallecano - Elche
Sábado 4 de abril
14.00 Real Sociedad - Levante
16.15 Mallorca - Real Madrid
18.30 Alavés - Osasuna
21.00 Atlético de Madrid - Barcelona
Domingo 5 de abril
14.00 Getafe - Athletic
16.15 Valencia - Celta
18.30 Oviedo - Sevilla
21.00 Betis - Espanyol
Lunes 6 de abril
21.00 Girona-Villarreal