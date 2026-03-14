LaLiga pone horarios a la jornada de Semana Santa

El encuentro Atlético de Madrid-Barcelona, partido estelar de la 30ª jornada de LaLiga EA Sports, se disputará a las 21:00 horas del sábado 4 de abril, según los horarios anunciados este sábado por LaLiga.

La jornada comenzará el viernes 3 con el Rayo Vallecano-Elche y acabará el lunes 6 con el Girona-Villarreal. Otro de los partidos más destacados, el Mallorca-Real Madrid, se jugará el sábado a las 16:15. No obstante, LaLiga precisa que los horarios están sujetos a modificación ulterior en función de la ida de los cuartos de final de las competiciones continentales.

Programa de la 30ª jornada

Viernes 3 de abril

21.00 Rayo Vallecano - Elche

Sábado 4 de abril

14.00 Real Sociedad - Levante

16.15 Mallorca - Real Madrid

18.30 Alavés - Osasuna

21.00 Atlético de Madrid - Barcelona

Domingo 5 de abril

14.00 Getafe - Athletic

16.15 Valencia - Celta

18.30 Oviedo - Sevilla

21.00 Betis - Espanyol

Lunes 6 de abril

21.00 Girona-Villarreal