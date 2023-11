LaLiga manifiesta que el discurso de Florentino Pérez está "plagado de falsedades"

El organismo señala que "se han realizado múltiples acusaciones que atentan gravemente contra la imagen y reputación, no solo de LALIGA, sino también de sus clubes, tergiversando el contenido de una selección de resoluciones judiciales, que además no son firmes y omitiendo deliberadamente aludir a decenas de resoluciones dictadas en contra del Real Madrid".



Indica que "muy al contrario del contenido de un discurso tendencioso y alejado de la realidad", al afirmar el mandatario madridista que LaLiga actúa contra los intereses del club, "lo cierto es que son los dirigentes de dicha entidad quienes desde hace años la instrumentalizan para intentar imponer sus intereses particulares en perjuicio del interés del Campeonato Nacional de Liga y del resto de clubes".



Y apunta que son ejemplo de ello "los innumerables procedimientos judiciales" que desde 2016 se han instado contra LaLiga, y que distintos Juzgados y Tribunales las han desestimado y reprochando al Real Madrid "su comportamiento abusivo".

Sobre los restantes clubes de LaLiga, salvo los citados por el presidente blanco, Barcelona y Athletic, recuerda que "son entidades que merecen el mismo respeto que el Real Madrid, cuyos propietarios o responsables son profesionales que adoptan sus decisiones asesoradas por equipos jurídicos y económicos de primer nivel. Insinuar reiteradamente que estos clubes son engañados por LALIGA es, además de incierto, una ofensa para ellos y para LALIGA".



En el segundo punto manifiesta que Florentino Pérez "parece olvidar" que en LaLiga "las decisiones son adoptadas legítimamente por los clubes afiliados cuyos miembros son elegidos democráticamente y atendiendo a un régimen de mayorías a través del voto secreto desde 2014, en aras de la democracia", y que si el Real Madrid no está en estos órganos se debe que sus actuales dirigentes no logran los apoyos necesarios.



"Al respecto, debería reflexionarse por qué una entidad que se considera de algún modo superior al resto o que afirma que tiene responsabilidades institucionales en el fútbol europeo no logra que los clubes españoles le otorguen una mínima confianza", añade LaLiga, que también considera "significativo que desde hace tiempo es tónica habitual la adopción de acuerdos asamblearios con el único voto en contra del Real Madrid", cuando se trata de "maximizar el valor comercial de los derechos audiovisuales, así como el crecimiento de la competición a nivel global".

Los tres puntos tratados en la Asamblea General Extraordinaria fueron aprobados.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 11, 2023

En cuanto al Proyecto CVC, explica que fue aprobado por la Asamblea General Extraordinaria de LaLiga en diciembre de 2021 "con todas las garantías" y asevera que Florentino Pérez "omite referir que la Audiencia Provincial, así como el juzgado de Primera Instancia" han desestimado hasta en tres ocasiones las medidas cauteladas solicitadas contra el acuerdo final"



Sobre el 'supuesto perjuicio económico a los clubes recién ascendidos' al que se refirió Florentino Pérez, expone que adherirse a dicho proyecto "es voluntario desde que se aprobó, por lo tanto también para los que asciendan", lo que en opinión de LaLiga "pone de manifiesto la grave falta de conocimiento" al respecto del dirigente blanco.



Añade que también son falsas las acusaciones sobre las "supuestas pretensiones de LaLiga respecto a la tramitación de la Ley del Deporte", ya que el colectivo rector de los clubes, continúa, "ha adoptado una postura defensiva de preservar el modelo existente" por el anterior marco legal "frente a enmiendas y propuestas precisamente promovidas personalmente por Florentino Pérez, en su único beneficio y en perjuicio del interés del resto de clubes".



"A modo de ejemplo, Florentino Pérez, afirma que se ha pretendido incorporar a la nueva Ley del Deporte la posibilidad de que las ligas profesionales puedan sancionar a los presidentes de los clubes, cuando desde 1990 ello venía siendo posible (artículo 74.2.d de la Ley 10/1990)", puntualiza en su comunicado LaLiga, que rechaza la falsa de transparencia de LaLiga sobre la información facilitada al Real Madrid para aprobar sus cuentas anuales y liquidación de derechos audiovisuales.

Aprobados prácticamente por unanimidad todos los puntos tratados en la Asamblea General Ordinaria.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 11, 2023

Asimismo, asevera que "son los actuales dirigentes y ejecutivos del Real Madrid quienes aíslan y discriminan a LALIGA y perjudican su intento de crecimiento y promoción de la competición de forma continua, no acudiendo a las reuniones, prohibiendo a ejecutivos o jugadores participar en actos y vetando cualquier iniciativa de la organización, en lugar de construir y apoyar en beneficio de todos".



Indica que Florentino Pérez, que se sumó a la idea de renovación de la Federación Española, nunca hizo "crítica o reproche a la gestión" del expresidente Luis Rubiales, con el que se alineó, según LaLiga, en "determinados intereses" con "ejemplos de total falta de transparencia como los acuerdos ocultos e individuales de una competición oficial como es la Supercopa".



Entiende que el presidente del Real Madrid hizo una "evidente demagogia respecto al precio del fútbol televisado", señala que LaLiga no tiene capacidad para determinar el precio que se cobra a los aficionados, asegura que el valor de inglresos por la Liga de Campeones ha aumentado en Reino Unido, Francia, Italia, Estados Unidos y países de Asia, y asegura que el contrato del presidente de LaLiga, Javier Tebas, "no ha sufrido un incremento atendiendo a los términos suscritos en el contrato original de 2019, se tergiversa la aprobación de unos criterios de variable, todo ello aprobado por la asamblea de LALIGA conforme a sus estatutos".