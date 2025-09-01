El Leganés se afilia al empate

El Leganés volvió a caer en el mismo pecado por tercera vez en tres jornadas, el de no ser capaz de cerrar los partidos en los que se pone por delante, y desperdició una renta favorable de dos goles ante el Deportivo de La Coruña para dar continuidad a un decepcionante pleno de empates (2-2) en su retorno a la categoría de plata del fútbol español.

De todos los guiones previstos de partido pocos o ninguno planificaron un inicio como el que se vio. Miguel de la Fuente sacó de centro entregando hacia atrás para Seydouba Cissé, el guineano devolvió mal la pelota, pero le cayó de nuevo tras rebotar en un contrario. Recuperada esta, se desplazó hasta la línea divisoria y sirvió un pase a espaldas de la defensa para Duk. Ganó por velocidad el atacante, disparó y tapó bien Germán Parreño; pero la pelota salió rechazada a los pies de Miguel, quien golpeó y marcó. Todo en solo 18 segundos.

Reaccionó rápido el Dépor, que se hizo con el control del juego y pudo empatar en una doble oportunidad. Yeremay, solo dentro del área, no supo resolver ante la valiente salida de Juan Soriano tras una buena entrega de Zakaria Eddahchouri. Y en el córner posterior Sergio Escudero intentó el gol olímpico, encontrándose de nuevo con una buena mano del arquero.

De poco le valió sin embargo al cuadro gallego el dominio, pues en el área contraria se quebraba por el empuje y la potencia física de Miguel y de Duk, que iban con todo a todas. Y así fue también en un saque de esquina en el que el primero rebañó desde el suelo un mal despeje de Escudero para facilitar que el esférico le cayese al luso. Le pegó este, capturó el rechace del zaguero y a la segunda acabó logrando el objetivo de hacer diana.

Sin nada que perder, Antonio Hidalgo aprovechó el descanso para revolucionar el once introduciendo a Samuele Mulattieri, Ximo Navarro y Stoichkov en lugar de Eddahchouri, Arnau Comas y José Gragera. Y la apuesta táctica, unida a la fe inquebrantable de los suyos pese al resultado adverso, acabó teniendo premio.

En el minuto 72, David Mella dobló en el costado zurdo a Yeremay Hernández para servir de primeras al segundo palo un centro que remató con la nariz Mulattieri recortando distancias. Y en el 87 otro centro lateral que buscaba al italiano desembocó en un penalti, al derribarle Marvel para evitar su remate. Asumió el golpeo Yeremay y, con tranquilidad, engañó a Soriano para sumar un merecido punto y seguir justificando la negativa del Deportivo a venderle ni por todo el oro del mundo.

ficha del partido

Leganés: Soriano; Rubén Peña, Lalo, Jorge Sáenz, Marvel; Naim García, Diawara (Óscar Plano, m.63), Cissé (Guirao, m.90+2), Duk (Melero, m.63); Miguel de la Fuente (Diego García, m.78) y Álex Millán (Juan Cruz, m.63).

Deportivo de La Coruña: Germán; Mella, Loureiro, Comas (Navarro, m.46), Barcia, Escudero (Luismi Cruz, m.67); Soriano, Gragera (Stoichkov, m.46), Villares (Patiño, m.67); Yeremay y Eddahchouri (Mulattieri, m.46).

Goles: 1-0, m.1: Miguel de la Fuente. 2-0, m.33: Duk. 2-1, m.72: Mulattieri. 2-2, m.87: Yeremay.

Árbitro: Dámaso Arcediano Monescillo (Comité castellano-manchego). Mostró tarjeta amarilla a Diawara (m.36), Yeremay (m.52), Stoichkov (m.59), Jorge Sáenz (m.81), Marvel (m.85), Luismi Cruz (m.90+3) y Juan Cruz (m.90+4).

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada 3 de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Ontime Butarque ante 12.256 espectadores, récord del club en un partido de la categoría de plata del fútbol español.