Un gol de Sergi Enrich en el minuto 95 le da los tres puntos al Huesca

El Huesca, con una defensa de cinco muy adelantada, dominó en el comienzo del partido ante un Eibar con poca intensidad que cometió muchas imprecisiones y fallos en pases fáciles. El 1-0 llegó en el minuto 18. Lo marcó, de cabeza, Carrillo tras adelantarse a todos los defensores visitantes.

El gol espoleó a los jugadores del Eibar, que cuatro minutos después equilibró la balanza con una diana de Magunazelaia, que batió por bajo y de tiro cruzado al portero azulgrana. El juego se igualó tras el empate y el partido no tuvo un dominador claro, pero tras el descanso el Eibar salió con más ímpetu y se hizo con el control ante un Huesca muy timorato.

El Eibar rondó el gol con dos acciones de Guruzeta en los minutos 54 y 68, pero poco a poco el Huesca se recuperó y empezó a llegar al área contraria. Cuando el empate parecía asegurado, en el minuto 93 el Eibar se quedó en inferioridad por la expulsión de Arbilla y dos después el Huesca se hizo con la victoria con un gol de Enrich.

ficha del partido

Huesca: Dani Jiménez; Abad (Portillo, m. 63), Pulido, Carrillo, Arribas (Hugo Pérez, m. 56), Alonso (Ro, m. 82); Sielva, Alvarez; Kortajarena, Liberto (Luna, m. 63) y Ntamack (Enrich, m. 56)

Eibar: Magunagoitia; Cubero, Moreno, Arbilla, Buta (Arrillaga, 77); S. Alvarez, A. Garrido (Olaetxea, m. 84), Corpas (A. Rodriguez, m. 77), Alkain (Bautista, m. 68), Guruzeta (Ares, m. 84) y Magunazelaia.

Goles: 1-0, m.18 Carrillo. 1-1, m.22: Magunazelaia. 2-1, m.95: Enrich.

Arbitro: Sergiu Muresan. Mostró tarjeta amarilla al local S.Arribas y al visitante Álvaro, y roja directa a Arbilla (m.93).

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la liga Hypermotion disputado en el estadio El Alcoraz ante 6.476 espectadores.