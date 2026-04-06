Kane se apunta al partido del Bernabéu

Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, se entrenó este lunes junto al resto del grupo y apunta al once de su equipo para enfrentarse al Real Madrid, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El jugador británico se lesionó un tobillo durante un entrenamiento con Inglaterra. Se perdió el choque de su selección ante Japón y tampoco se enfrentó al Friburgo el pasado sábado en la Bundeslita. Saltaron las alarmas en el Bayern y se han apagado a 24 horas de jugar contra el Real Madrid.

El club bávaro publico en su página web que Kane se entrenó con normalidad antes de viajar a Madrid. De este modo, el técnico Vincent Kompany recupera a uno de sus jugadores más importantes que acumula esta temporada 48 goles y cinco asistencias entre todas las competiciones.

A primera hora de la tarde, el club bávaro hizo pública la convocatoria en la que se confirmó la presencia del delantero inglés.