El Atlético sigue a la carga tras el duelo frente al Barcelona: "Abril empieza como terminó marzo... Esperando el Tiempo de Revisión"

El Atlético de Madrid mantiene su cruzada contra el arbitraje recibido en el partido del pasado sábado frente al Barcelona, y ha aprovechado la jornada del lunes para escribir, con cierta sorna, otro mensaje en sus redes sociales.

El mensaje es escueto pero lleno de intención: "Abril empieza como terminó marzo…", escriben antes de indicar, con un icono del bote de palomitas, "esperando el programa 27 de Tiempo de Revisión de RFEF y CTA".

El Atlético acompaña su mensaje con una fotografía del momento exacto del pisotón de Gerard Martín a Thiago Almada que el árbitro señaló, en primer lugar, como tarjeta roja, pero optó por rebajarla a amarilla tras consultarlo con el árbitro del VAR.

El club rojiblanco alude a la última semana de marzo, en la que el Atlético de Madrid también dijo sentirse perjudicado por el arbitraje en el derbi contra el Real Madrid, tal como dejó claro, de la misma manera, con mensajes en sus redes sociales.