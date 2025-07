Julian Alaphilippe protagoniza el momento del día en el Tour de Francia con una 'no victoria'

A falta de una semana para su finalización, el Tour de Francia tiene un claro dueño: Tadej Pogacar. El ciclista esloveno no salió tampoco ganador de la 15ª etapa transcurrida entre Muret y Carcasona, pero tuvo una jornada muy tranquila con respecto a sus perseguidores más inmediatos. El ganador de la etapa fue Tim Wellens al culminar en solitario la fuga del día.

EFE Tim Wellens celebrando su victoria en el Tour de Francia

la no victoria de Julian Alaphilippe

Lo más destacado de esta etapa del Tour de Francia ha sido la no victoria de Julian Alaphilippe. El ciclista francés sufrió una fuerte caída al comienzo de la prueba. Esto le hizo perder la comunicación con su equipo y al llegar a los últimos metros de la línea de meta aceleró con todas sus fuerzas y al final acabó celebrando un triunfo de etapa que finalmente no fue para él, sino para Tim Wellens. Al final, Julian Alaphilippe terminó en la tercera posición.

EFE Julian Alaphilippe en la 15ª etapa del Tour de Francia

Nada más acabar la etapa, dejó las siguientes declaraciones sobre esa victoria que celebró cuando no le tocaba: " "No me funcionaba la radio tras una caída que sufrí al principio. Pensaba que éramos los primeros y por eso 'esprinté' y celebré porque pensaba que había ganado"