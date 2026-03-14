"Los jugadores van a pedir que cambien el césped del Metropolitano porque se pueden lesionar"

La preocupación por el estado del césped del Metropolitano ha aumentado tras el último partido. Durante una jugada de ataque, Nico González estuvo a punto de lesionarse de gravedad él solo al tropezarse en un apoyo, en una acción que evidenció el mal estado del terreno de juego.

Un riesgo para los jugadores

El comentarista Rubén Martín fue uno de los primeros en señalar la peligrosidad de la situación. El problema no fue un simple resbalón, sino que el césped se levantó durante el apoyo del jugador, lo que provocó un gesto "muy feo". De hecho, Javi Gómez afirmó que Nico "tiene que ser de goma" para no haberse hecho daño en una acción que "ha sido fea".

Esta situación, según advirtió Rubén Martín, podría llevar a los futbolistas a tomar medidas. "Los jugadores van a pedir que cambien el césped, porque se pueden lesionar", aseguró, subrayando que no se trataba de "una broma". La inquietud va más allá de que el balón bote "como un conejo", centrándose en la integridad física de los deportistas.

Un problema recurrente

Por su parte, Javi Gómez, inalambrico del partido, añadió otra perspectiva al debate, reconociendo que "cuando le pasa a los demás, te hace gracia". Sin embargo, matizó que el problema es la "continuidad con la que pasa en este estadio", ya que no es la primera vez que ocurre.

El temor principal, como se insistió durante la retransmisión, es la posibilidad de una lesión grave. "Que me preocupa es que se levante, pues si se levante, en un apoyo te haces daño como le podía pasar", terminó diciendo Paco González.