Juan Iglesias: "Oyarzabal se ha tapado la boca para meterse con mi mujer, no ha tenido huevos..."

El final del partido entre la Real Sociedad y el Getafe ha estado marcado por la tensión. El jugador del Getafe, Juan Iglesias, ha denunciado públicamente un grave insulto por parte del capitán del equipo rival. La polémica empaña una importante victoria del Getafe por 0-1 en Anoeta, que les permite arrebatar la séptima plaza a los donostiarras.

Visiblemente afectado, Iglesias ha explicado la situación ante los micrófonos. "El capitán de su equipo (Oyarzabal), que luego vamos dando ejemplo, se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer", ha declarado el futbolista. Además, ha añadido que el jugador rival "no tenía huevos a decirlo" a la cara, criticando la falta de valentía.

Se pone la mano en la boca para meterse con mi mujer" Juan Iglesias

Iglesias ha lamentado la actitud del capitán de la Real Sociedad, afirmando que "esos son los valores que tienen aquí". El defensa ha preferido no desvelar las palabras exactas, aunque ha confirmado que se referían a su mujer, Isabel. "Eso me lo quedó mejor para mí", ha zanjado.

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Una victoria clave en Anoeta

Más allá de la polémica, el Getafe ha conseguido tres puntos vitales en su visita a la Real Sociedad. El encuentro se ha decidido con un solitario gol en propia puerta de Gorrotxategi en el minuto 29, tras un centro lateral del propio Juan Iglesias.

El partido pudo haber cambiado de rumbo mucho antes. En el minuto 14, la Real Sociedad dispuso de un penalti por una mano de Abqar, pero Brais Méndez envió el lanzamiento al palo. En la segunda mitad, el equipo local buscó el empate sin éxito ante la sólida defensa del Getafe.