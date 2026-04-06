Joseba Larrañaga alucina con el pesimismo en el Racing: "Que esté hundido un equipo que va líder..."

El Racing de Santander, líder de LaLiga Hypermotion, ha sufrido un duro revés tras caer goleado por 6-2 en su visita al Andorra. El equipo cántabro, que iba ganando por 0-2 en el minuto 15, vio cómo el conjunto local le daba la vuelta al marcador de manera contundente, un resultado que ha generado un profundo malestar en parte de su afición.

Remontada y descalabro en Andorra

El partido comenzó de cara para los de José Alberto López, que se adelantaron con un doblete de Giorgi Guliashvili en los primeros 15 minutos, el segundo de ellos concedido por el VAR. Sin embargo, el Andorra reaccionó y logró empatar el encuentro antes del descanso con goles de Josep Cerdà y Lauti De León, este último también validado por el videoarbitraje.

Tras el descanso, el Andorra completó la remontada y sentenció el partido. La expulsión del central cántabro Jorge Salinas en el minuto 69, con inferioridad numérica, terminó de hundir al Racing, que encajó tres goles más para sellar el definitivo 6-2.

Unas críticas que sorprenden

Esta dolorosa derrota ha sido analizada en el programa Tiempo de Juego, donde el colaborador Ángel García ha mostrado su pesimismo. "Si arriba lo gana siempre, lo defiende así, el tercer equipo más goleado, es imposible subir a a Primera División", ha señalado García, quien considera que el equipo no puede aspirar al ascenso con esa fragilidad defensiva.

El sentir del colaborador es de decepción: "Lamentable todo, Joseba, estamos hundidos". Ante estas palabras, el presentador Joseba Larrañaga ha mostrado su estupefacción por el pesimismo que rodea a un equipo que, pese a todo, sigue en lo más alto de la clasificación: "Que este hundido un equipo que va líder".

Ángel García ha explicado que la afición está dividida, con "medio Santander pidiendo la de José Alberto, el otro medio enfadado con 15 jugadores". A pesar de las críticas, ha asegurado que la afición animará "a muerte el domingo y a ganar el Almería".