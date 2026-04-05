El Andorra arrolla al líder con una remontada demoledora

El líder de LaLiga Hypermotion, el Racing de Santander, sufrió un descalabro de consideración en Andorra, donde cayó goleado estrepitosamente (6-2), después de ir ganando 0-2 en el minuto 15.

El Racing decidió marcar territorio desde el inicio. En el minuto 3, los de José Alberto López abrieron el marcador. Andrés Martín dejó sentado a Carrique en la banda izquierda y su pase de la muerte lo remató en el área pequeña y en el primer palo Giorgi Guliashvili.

La puesta en escena de los cántabros fue inmejorable. En el minuto 7, un córner servido por Íñigo Vicente lo remató Jorge Salinas de cabeza y el balón se fue al travesaño.

El Andorra despertó después de estos dos golpes ofensivos de los visitantes. En el minuto 10, Jastin García realizó una jugada individual por la izquierda y rompiendo por el centro del área asistió a 'Lauti' De León, pero el delantero uruguayo, totalmente sólo, envió su remate seco al larguero.

Tres minutos después, Íñigo Vicente filtró un balón a Giorgi Guliashvili y el Tiflis remató bastante cruzado fuera cuando estaba bastante sólo.

En el minuto 15 llegó el 0-2 y fue con suspense. El asistente anuló el gol de Giorgi Guliashvili por un supuesto fuera de juego de Andrés Martín, que realizó el pase de la muerte. El VAR, finalmente, dio por válido el gol y los de José Alberto López avanzaron por segunda vez en el electrónico.

El Andorra siguió insistiendo en su juego de tener el balón y en el minuto 33 tuvo premio. Un centro de Thomas Carrique desde la derecha lo remató de cabeza Josep Cerdà superando a Jokin Ezkieta.

La reacción local se completó en el minuto 41, con un gol anulado inicialmente a 'Lauti' De León por un supuesto fuera de juego, pero el VAR intervino nuevamente y dio el gol por válido al delantero uruguayo que aprovecho un rechace defensivo en un remate de Josep Cerdà.

La primera parte tuvo 7 minutos de descuento y los dos equipos podrían haber marcado un gol más. Primero la tuvo Jastin García que envió un remate fuera por bien poco y después fue Íñigo Vicente que intentó sorprender a Owono desde el medio campo, pero el balón no encontró portería por poco.

En la reanudación, doble cambio del Andorra con la entrada de Min-su por el tocado 'Lauti' De León y de Efe Akman por Yeray Cabanzón, jugador cedido por el Racing de Santander. Por parte cántabra entró Suleyman Camara por Damián Rodríguez.

El inicio no pudo ser mejor para el Andorra y en el minuto 47 Martí Vilà combinó con Josep Cerdà y el de Berga superó con una 'picadita' a Jokin Ezkieta para completar la remontada.

El VAR volvió a intervenir en el minuto 60 por una mano de Mario García que cortó un remate que iba a puerta de Diego Alende. Sergiu Claudiu Mureșan, después de consultar el VAR, decidió pitar penalti que convirtió para el 4-2 Dani Villahermosa.

En el minuto 69 volvió a tomar protagonismo el VAR. Sergiu Claudiu Mureșan mostró tarjeta amarilla a Jorge Salinas que hizo una falta a Min-su cuando se quedaba sólo ante Ezkieta. El árbitro del comité valenciano dio marcha atrás después de consultar el VAR y expulsó al joven central cántabro.

Con inferioridad numérica, el Racing de Santander pudo recortar diferencias, pero Asier Villalibre falló un uno contra uno delante de Owono que el internacional de Guinea Ecuatorial rechazó con el cuerpo casi sin querer.

Quién no falló fue el Andorra. En el minuto 76, Min-su asistió a Jastin García y el extremo marcó en el segundo palo a puerta vacía para el 5-2.

Y el sexto llegó en el minuto 89 con un gol de bolea de Théo Le Normand, el hermano de Robin, defensa central del Atlético de Madrid, con una volea después de un centro medido de Carrique.

En el descuento, el Andorra pudo incrementar la goleada. Primero con un disparo de Min-su desde la frontal del área que rechazó Ezkieta y después con una falta directa de Diego Alende que envió el balón al larguero.

ficha técnica

Andorra: Owono; Carrique, Gael Alonso, Diego Alende, Martí Vilà; Marc Domènech, Dani Villahermosa (Álvaro Martín, m. 79), Yeray Cabanzón (Efe Akman, m. 46); Josep Cerdà (Manu Nieto, m. 73), Jastin García (Théo Le Normand, m. 79) y 'Lauti' De León (Min-su, m.46).

Racing Club Santander: Ezkieta; Javi Castro (Marco Sangalli, m. 66), Manu Hernando (Pablo Ramón, m. 66), Salinas, Mario García; Damián Rodríguez (Suleyman Camara, m. 46), Gustavo Puerta; Peio Canales, Andrés Martín (Aldasoro, m. 82), Íñigo Vicente (Villalibre, m.66); y Guliashvili.

Goles: 0-1: M.3 Guliashvili; 0-2: M. 15 Guliashvili; 1-2: M. 33 Josep Cerdà; 2-2: M. 41 'Lauti' De León -descanso-; 3-2: M. 47 Martí Vilà; 4-2: M. 60 Dani Villahermosa (penalti); 5-2: M. 76 Jastin García y 6-2: M. 89 Théo Le Normand.

Árbitro: Sergiu Claudiu Mureșan Mureșan (comité valenciano). Amonestó a Jastin García (m.75), del FC Andorra; y a Javi Castro (m.19), Mario García (m. 52), Gustavo Puerta (m. 78) y roja directa a Salinas (m. 69), del Racing Club Santander.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 34 de la Liga Hypermotion, disputado en el Nou Estadi de la FAF de Encamp ante 2.732 espectadores.