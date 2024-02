José María Minguella sale en defensa de los entrenadores españoles: "Parece que los alemanes..."

Estamos en un momento de la historia en el mundo del fútbol español en el que los jugadores han reducido su cotización en los mercados de fichajes y en el que los entrenadores han cogido este relevo. Durante los últimos años, los equipos más grandes de Europa han seguido una estrategia muy parecida de contratar entrenadores españoles para que se encarguen de las plantillas. De hecho, la temporada pasada se batió el récord en la Premier League del mayor número de entrenadores nacionales en toda la historia (6).

Los entrenadores españoles que triunfan lejos de España

Xabi Alonso

Xabi Alonso durante un partido con el Bayern Leverkusen

El exjugador del Real Madrid o de la Real Sociedad ha sido una de las mayores sorpresas para el mundo del fútbol esta temporada. El técnico vasco ha conseguido dar con la tecla de un Bayern Leverkusen, que podría conseguir su segunda Bundesliga si acaban la temporada como la han empezado. Actualmente, el conjunto de Xabi va primero en la liga alemana con nueve puntos de diferencia sobre el Bayern Múnich (un partido más) y desplegando un juego ofensivo que ha asombrado a la mayoría de los aficionados. Uno de los mayores logros del ténico vasco ha sido conseguir un sitema muy efectivo en el que juega con tres centrales y con dos carrileros que están siendo los mejores del equipo (Grimaldo y Frimpong).

Mikel Arteta

El caso de Arteta en la Premier es bastante llamativo. Es común que los entrenadores no duren mucho en sus equipos en caso de no conseguir títulos. El vasco recaló en 2019 en el conjunto londinense y ha conseguido una FA Cup y dos Supercopas, títulos que para un equipo como el Arsenal se pueden quedar cortos. Además, su inicio con el Arsenal no fue nada sencillo y llegó a estar en una situación muy complicada en la clasificación de la Premier, pero la directiva decidió continuar confiando en él. Actualmente, el Arsenal va tercero en la liga y perdió 1-0 contra el Oporto en la ida de los octavos de final de la Champions League.

Luis Enrique

El exseleccionador nacional recaló en el PSG con un único objetivo: alzar al conjunto parisino al lugar que le corresponde por calidad de sus jugadores. Luis Enrique ha llegado a París para formar un equipo que compita con garantías contra cualquiera y para dotarle de ese carácter que no tenía en años anteriores. El PSG es primero en la Ligue 1 y ha ganado el primer cruce de octavos de final de Champions League contra la Real Sociedad (2-0).

Pep Guardiola

Pep Guardiola durante una rueda de prensa

El caso del técnico catalán no necesita explicación. Guardiola salió del Barcelona en el año 2012 y desde entonces no ha dejado de ganar por donde ha pasado. Primero se fue a Múnich, donde consiguió 3 Bundesliga, 2 Supercopas de Alemania, 1 Mundial de Clubes y 1 Supercopa de Europa. Los dos últimos títulos los consiguió en su primer año y son los únicos fuera de Alemania que logró con el Bayern. Después de esta etapa, Guardiola se marchó al Manchester City. Gracias a su conocimiento y a fichajes millonarios, el técnico catalán convirtió un club sin prácticamente historia en Inglaterra y Europa en uno de los más temidos durante los últimos años. Guardiola ha conseguido la friolera de 5 Premier League y el título más codiciado por los mejores equipos, una Champions League.

