Jorge Martín y Marc Márquez suben al podio en el triunfo de Bagnaia en Montmeló

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) logró su tercera victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP disputado en el circuito 'Barcelona-Cataluña', quedando por delante del líder del mundial, el español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24).

A pesar de ceder cinco puntos en la pelea por el campeonato a Bagnaia, Martín se marcha más líder de Barcelona, ahora con 39 puntos de ventaja sobre Bagnaia.

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23), que salía desde la decimocuarta posición, remontó hasta llegar a la pelea por el tercer puesto con Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que se tuvo que conformar con el cuarto lugar.

En Montmeló, 'Pecco' demostró ser el más rápido rodando siempre en ritmos de 1:40, que le permitieron tomar la cabeza de carrera a falta de seis vueltas para el final y no perderla, resarciéndose de la caída del sábado en el giro final cuando marchaba primero que le privó de celebrar la victoria.

De esta manera, Bagnaia se sitúa segundo del Mundial a 39 puntos de Martín (155), que mantiene con solvencia su posición de privilegio con su segundo puesto de este domingo. El mayor de los Márquez, por su parte, completó una espectacular remontada que le hace situarse tercer en la clasificación, a 41 unidades del madrileño.

Nada más apagarse los semáforos, el 'poleman' Aleix Espargaró (Aprilia), ganador al esprint el sábado, cedió dos posiciones para que Bagnaia pasase a liderar la carrera por delante de Acosta. Martín, por su parte, conseguía situarse tercero en la segunda vuelta para lanzarse a por la dupla delantera.

